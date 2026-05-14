ΝΔ: Οι τρεις «μνηστήρες» για τη θέση του Γραμματέα

Σε αναζήτηση Γραμματέα εξακολουθεί να βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία λίγες ώρες πριν από την έναρξη του 16ου τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Όπως πληροφορείται η στήλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιτελείς του επιχειρούν να ξεχωρίσουν τον καταλληλότερο από μία shortlist βουλευτών, καθώς είναι πλέον ειλημμένη η απόφαση πως ο επόμενος, οργανωτικός επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος θα είναι από την «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Όπως σας έχει προιδεάσει εγκαίρως ο FLASH στο πρωθυπουργικό γραφείο βρίσκονται εδώ και ημέρες εισηγήσεις με τα ονόματα μεταξύ άλλων των Βασίλη Σπανάκη και Γιώργου Στύλιου. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες και μολονότι τις προηγούμενες ημέρες ο Υφυπουργός Εσωτερικών έδειχνε να έχει ένα μικρό προβάδισμα τις τελευταίες ώρες το σενάριο Σπανάκη μοιάζει να απομακρύνεται.

Στον αντίποδα, καλά πληροφορημένη πηγή τονίζει στη στήλη πως στο παρασκήνιο αρχίζει να συζητείται το όνομα ενός άλλου βουλευτή, του Γιάννη Παππά. Όπως παρατηρεί έμπειρο γαλάζιο στέλεχος, το συγκεκριμένο σενάριο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο κ. Παππάς συνυπέγραψε προ ημερών την επικριτική επιστολή των 5 για το επιτελικό Κράτος.

Έτερο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει στον FLASH ότι στο κυβερνών κόμμα έχουν θέσει συγκεκριμένες προυποθέσεις, όπως ο υποψήφιος να μην έχει άγχος επανεκλογής, ή πλασαρίσματος ή ακόμη να βρίσκεται σε περιφέρεια, όπου η εκλογική αριθμητική να μην τον ευνοεί στις προσεχείς εκλογές.

Είναι σαφές για την Ηρώδου Αττικού ότι όποιος επιλεγεί για επόμενος Γραμματέας της ΝΔ, θα…απαλλαγεί από την αγωνία της σταυροδοσίας. Εξάλλου, το πιθανότερο σενάριο θέλει ο «εκλεκτός» του Μεγάρου Μαξίμου να ανακοινώνεται μετά το τριήμερο του «γαλάζιου» Συνεδρίου, καθώς μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να συνεδριάσει η νέα Πολιτική Επιτροπή με στόχο την εκλογή του νέου Γραμματέα.