«Δεν είναι ο στόχος το ΠΑΣΟΚ, ο Μητσοτάκης είναι» - Το επιτελείο Τσίπρα για τα «πυρά» Ανδρουλάκη

Όπως και να χαρακτηριστεί ή ερμηνευθεί, ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του στρατηγείου του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί, τουλάχιστον εντύπωση. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, αισθανόμενη την «απειλή» Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, επιλέγει την ολομέτωπη επίθεση.



Από την άλλη πλευρά η Αμαλίας διατηρεί σιγή ιχθύος. Τουλάχιστον επισήμως. Αλλά και ο πρώην υπουργός παιδείας Κωστας Γαβρόγλου και ο Διονύσης Τεμπονέρας, σήκωσαν, με το τρόπο τους, το γάντι. «Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να πιστεύει κανείς ότι ο Τσίπρας βοηθάει τον Μητσοτάκη;», αναρωτήθηκε ο Κώστας Γαβρόγλου, εκτιμώντας πως «ο κ.Ανδρουλάκης είναι υπό πίεση και κάτω από την πίεση δεν μπορεί να εκφραστεί με σοβαρό τρόπο». Πιο αιχμηρός ο Διονύσης Τεμπονέρας τόνισε πως «ακούσαμε από στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για τρίχες και για γιόγκα. Αν αυτή είναι αντιπολίτευση που θέλει το ΠΑΣΟΚ, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε»-αποκαλύπτοντας ταυτοχρόνως και την στρατηγική της Αμαλίας.

«Δεν είναι ο στόχος το ΠΑΣΟΚ, ο Μητσοτάκης είναι»



Αρκετοί κάνουν λόγο για «προεκλογική τακτική που θα φτάσει μέχρι και την ημέρα της εθνικής κάλπης». Θεωρούν πως το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση καθώς η συγκέντρωση πολλών και διαφορετικών κομμάτων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς-ειδικά η δυναμική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα- ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όχι μόνο, κατά την κρίσιμη περίοδο πριν τις κάλπες αλλά και μέχρι να φτάσουμε στην εκλογική Κυριακή.

Να βρεθεί, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ να είναι απολογούμενο σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα με συνέπεια να χάσει το βασικό του στόχο και να αγωνίζεται να κατακτήσει με κόπο τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χάνοντας την όποια δυναμική προσπαθεί να αποκτήσει.



Ο Αλέξης Τσίπρας αποφεύγει να εισέλθει σε αυτό τον ιδιότυπο «πόλεμο». Ούτως ή άλλως έχει πολλά να οργανώσει μέχρι τις αρχές Ιουνίου, όταν θα ανακοινώσει το κόμμα. «Δεν είναι ο στόχος το ΠΑΣΟΚ. Ο Μητσοτάκης είναι», απαντούν με δηκτικό τρόπο, άνθρωποι που περνούν συχνά την πόρτα της Αμαλίας. Πολλοί, όμως, θεωρούν πως η στάση πολλών στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι προσωπική. Μπορεί να «αδειάζεται» από την ηγεσία η κ. Αναστασίου αλλά και άλλοι, αρχίζουν να θυμούνται την τετραετία Τσίπρα, «όπως ακριβώς κάνει και η ΝΔ».



Πολιτικοί κύκλοι, εκτιμούν πως ο ιδιότυπος αυτός πόλεμος θα προκαλέσει αρνητική επικοινωνία στο χώρο της κεντροαριστεράς και θα δημιουργήσει αλγεινές εντυπώσεις στους πολίτες και πέραν των στενών ορίων του ιδεολογικού χώρου.