Το ΠΑΣΟΚ ψάχνει την έξοδο από την «Τσιπρολογία»

Φρένο στην «τσιπρολογία» θέλουν να τραβήξουν στο ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνοντας ότι η συζήτηση γύρω από το όνομα του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τον κρατά στην επικαιρότητα «για το τίποτα», όπως όμως δηλώνουν στον FLASH από την Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχουν σκοπό να γίνουν χορηγοί «του χρυσού χορηγού του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Με τη φράση αυτή δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι η ανακύκλωση της ατζέντας που αφορά τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί «παγίδα» και άρα επιθυμούν να βάλουν ένα όριο στην μονοθεματική αναπαραγωγή της και για έναν πρόσθετο λόγο: Διότι -όπως θεωρούν- αποπροσανατολίζει από την ανάδειξη των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων και εξυπηρετεί την κυβέρνηση, η οποία προτάσσει ως επιχείρημα τον «τσακωμό» για να ξεφεύγει, ενώ επιπλέον συσπειρώνεται εξαιτίας της ανάσυρσης τραυματικών πολιτικών εμπειριών από το παρελθόν της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

«Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Δίνουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Τη μάχη της δεύτερης θέσης, αν θέλουν, ας τη δώσουν άλλα κόμματα», δήλωσε χθες ο Κώστας Τσουκαλάς, επιβεβαιώνοντας τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει (OPEN): «Ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και τα προβλήματα της κοινωνίας. Εμείς δεν θέλουμε μία συζήτηση, που θα γυρίσει στο χθες. Αν η πολιτική αντιπαράθεση πάει στο 2015 ή στο 2019, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θα μιλήσουμε για το μέλλον», εξήγησε.

Στην αξιωματική αντιπολίτευση αντιστρέφουν τις αιχμές περί επιθέσεων, τονίζοντας ότι μένουν εμβρόντητοι με τα αυξημένα ντεσιμπέλ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και των πολιτικών υποστηρικτών του κ. Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στην αμφισβήτηση που δέχονται για τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις εκλογές απαντούν με τη θέση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που μπορεί να αντλήσει δυνάμεις από ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια. Δηλαδή παίρνει ψήφους από πολίτες που επέλεξαν σε παλαιότερες αναμετρήσεις τη ΝΔ, μπορεί επίσης να σηκώσει από τον καναπέ αποστασιοποιημένους και απογοητευμένους και κατά συνέπεια να κερδίσει τη ΝΔ.

Λωτοφάγοι

Στη γραμμή της προτεραιοποίησης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας τάχθηκε και η Άννα Διαμαντοπούλου, χωρίς πάντως να φείδεται κριτικής προς τον Αλέξη Τσίπρα. «Θα βγούμε πρώτοι μόνον εάν επικεντρωθούμε και επαναφέρουμε στην πολιτική τα πραγματικά ζητήματα. Την ακρίβεια τη στέγη, το κυκλοφοριακό», είπε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού (ΣΚΑΪ), ενώ αναφερόμενη στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Επιχειρείται ένα rebranding, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και Λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε Λωτοφάγοι», κατέληξε.

Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης «κονταροχτυπήθηκε» στη Βουλή με τον υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη με αιχμή την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ που αρνείται η κυβέρνηση, ενώ δεν έλειψαν και τα καρφιά για το πράσινο πολιτικό παρελθόν του κ. Πιερρακάκη και τη συνύπαρξή του πλέον με «αυτούς που χόρευαν τον λαϊκισμό της χρεοκοπίας και των «Ζαππείων».