Μπρα ντε φερ Πιερρακάκη-Ανδρουλάκη: «Καρφιά» για τον Τσίπρα και «τοξικότητα» για τη δεύτερη θέση

Κυριάκος Πιερρακάκης και Νίκος Ανδρουλάκης «συναντήθηκαν» μετά από καιρό στα κοινοβουλευτικά χαρακώματα, ανταλλάσσοντας «καρφιά» και βολές για την πορεία της οικονομίας και όχι μόνο, καθώς δεν έλειψαν τα σχόλια από πλευράς του επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, για τον έντονο ανταγωνισμό στο χώρο της Κεντροαριστεράς.



Ανδρουλάκης: Τα εισοδήματα εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα, αλλά για σας ο μήνας... έχει εννιά

Παρεμβαίνοντας από βήματος Ολομέλειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε καθώς οι Έλληνες έχουν καταστεί ο πιο χαμένος λαός της κάθε κρίσης, επιμένοντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων για μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Γιατί κατάφερε η Κύπρος να μηδενίσει τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένα είδη; Ρωτήστε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη που έρχεται αύριο! Δεν είναι λαϊκισμός όσα προτείνουμε. Τα εισοδήματα εξαντλούνται πριν από το τέλος του μήνα αλλά για την κυβέρνηση ο μήνας έχει εννιά. Αποτύχατε και θα το δείτε ως αποτύπωμα στις επιλογές του λαού στις επόμενες εκλογές!» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να σηκώνει το γάντι που του έριξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πιερρακάκης: Με τα «να» και όχι με τα «θα» λύνονται τα προβλήματα

«Επικαλεστήκατε την Κύπρο. Δεν μιλήσατε όμως για τα μερίσματα, ο φόρος μερισμάτων είναι ακριβώς ο ίδιος. Αυτό και εάν είναι α λα καρτ! Παίρνετε ό,τι θέλετε, από όπου το θέλετε», απάντησε αρχικώς ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, επιμένοντας στα περί λαϊκισμού του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην «πράσινη» πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, σχολίασε πως «το έκτακτο δεν δρα καλά για την αξιοπιστία της χώρας», ενώ αντέτεινε πως η κυβέρνηση έχει παρέμβει ήδη αποφασιστικά, και όσον αφορά στο κόστος ανάληψης από τα ΑΤΜ, αλλά και αναφορικώς με το ελβετικό φράγκο.

«Ό, τι χρειάζεται το κάνουμε με αξιοπιστία, χωρίς να στοχοποιούμε. Με τα «να» και όχι με τα «θα» λύνεις προβλήματα», σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με εσάς η μεσαία τάξη δεινοπαθεί», επέμεινε ο Ανδρουλάκης

Το πινγκ πονγκ συνεχίστηκε, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καλεί τον επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου να αφήσει τους «εξυπνακισμούς» και τις «πονηριές».

«Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε για μείωση ΦΠΑ πριν γίνει πρωθυπουργός, τότε ήταν στο «να» ή στο «θα»; Άλλοι έλεγαν «θα, θα, θα». Όταν προεδρεύετε στο Eurogroup, οι άλλοι υπουργοί δεν εντυπωσιάζονται που εκπροσωπείτε μια χώρα που είναι στον πάτο όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη;», ρώτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο ίδιος επέμεινε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει να συγκρουστεί με τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. «Με εσάς η μεσαία τάξη δεινοπαθεί, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι», κατήγγειλε.

Το «καρφί» Πιερρακάκη για τον ανταγωνισμό με τον Τσίπρα

Τότε, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέκρουσε τα συνεχιζόμενα πυρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας πως και ευρωπαίοι ομόσταβλοί του σοσιαλιστές τον στήριξαν για το τιμόνι του Eurogroup, αναγνωρίζοντας με αυτή τη στάση, εν αντιθέσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Μάλιστα, σχολίασε δηκτικά τις εξελίξεις στο χώρο της Κεντροαριστεράς, λέγοντας - στον απόηχο και της κριτικής του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΗ - πως εντοπίζει έναν τεράστιο ανταγωνισμό για το ποιος θα γίνει πιο «τοξικός» για τη δεύτερη θέση. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο….», ήταν το αιχμηρό «καρφί» του υπουργού.

«Κάποιοι θυσιάστηκαν για να ανακάμψουμε, την ώρα που όσοι κάθονται δίπλα σας χόρευαν το χορό του λαϊκισμού των Ζαππείων! Αφήστε τα μαθήματα σε εμάς», ανταπάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κόντρα και για τη ΔΕΗ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε και την τροπολογία για τη ΔΕΗ, τονίζοντας πως για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο που επιτρέπει στο Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών στις οποίες διαθέτει συμμετοχή.

«Η προτεινόμενη ρύθμιση δίνει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δυνατότητα να συμμετέχει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των υποδομών, με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Η ΔΕΗ σήμερα δεν είναι η ΔΕΗ του παρελθόντος. Είναι ένας σύγχρονος, καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος, με καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην ελληνική οικονομία αλλά και στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των υποδομών, με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα», υποστήριξε ο υπουργός.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ωστόσο κατήγγειλε πως η ΔΕΗ αξιοποιεί την κρίση και λειτουργεί μόνο με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης, δίχως να υπηρετεί το δημόσιο και κοινωνικό της ρόλο, κάτι που αντιμετωπίζει η κοινωνία στα τιμολόγια.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου κοριτσιού που χάθηκε, αλλά και ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στην έφηβη που νοσηλεύεται. «Είναι ένα ανησυχητικό βαθιά κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Την πολιτεία, το σχολείο, την κοινωνία συνολικά. Οφείλουμε να σταθούμε με μεγάλη σοβαρότητα απέναντι σε τέτοια περιστατικά και να αναζητήσουμε όλοι μαζί σε αυτή την αίθουσα τις πραγματικές αιτίες και να θεραπεύσουμε τις συνθήκες που μπορεί να οδηγήσουμε ένα ανήλικο παιδί σε τόσα ακραίες και απελπισμένες ενέργειες», όπως ανέφερε.