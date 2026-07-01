Μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day», μιλώντας για την επίσκεψη που πραγματοποίησε μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», προκειμένου να ευχαριστήσουν από κοντά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκαν στο πλευρό τους στις πιο δύσκολες στιγμές.

Η δημοσιογράφος δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, θυμίζοντας τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που πέρασε ο σύζυγός της μετά τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος και τη μάχη που έδωσε μέχρι να επιστρέψει υγιής στο σπίτι.

«Μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου εξήγησε πως, επιστρέφοντας στον χώρο όπου έζησε τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, δεν ένιωσε φόβο ή στεναχώρια.

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε πως η επιστροφή τους στον «Ευαγγελισμό» ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς ο Γιώργος Μυλωνάκης κατάφερε να ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη δοκιμασία και να επιστρέψει δυνατός στην καθημερινότητά του.

«Τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι»

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε όταν η δημοσιογράφος αποκάλυψε την υπόσχεση που είχε δώσει στους ανθρώπους του νοσοκομείου πριν ο σύζυγός της μεταφερθεί στη Γερμανία για τη συνέχεια της θεραπείας του.

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», είπε συγκινημένη.

Η επιστροφή στο δωμάτιο της νοσηλείας

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε ακόμη πως κατά την επίσκεψή τους έδειξε στον σύζυγό της το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, με τον ίδιο να θυμάται μόνο λίγες, αχνές εικόνες από εκείνες τις δύσκολες ημέρες.

«Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες. Εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε», ανέφερε.

Με τα λόγια της θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας σε όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη για την υγεία τους, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του «Ευαγγελισμού» για τη φροντίδα και τη στήριξη που πρόσφεραν στην οικογένειά της.