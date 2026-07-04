Με έντονη συγκίνηση μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της, αποκαλύπτοντας τα πρώτα λόγια που άκουσε από τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, όταν εκείνος μπόρεσε να μιλήσει ξανά.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε μια στιγμή που έχει χαραχτεί στη μνήμη της, εξηγώντας πως για μεγάλο διάστημα τον ρωτούσε συνεχώς αν την αγαπά.

«Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου»

Όπως αποκάλυψε, η πρώτη φράση που της είπε ο σύζυγός της όταν μίλησε ξανά ήταν:

«Σε αγαπώ πολύ πολύ, παιδί μου».

Η ίδια εξήγησε πως τον ρωτούσε διαρκώς αν την αγαπά, γι' αυτό και τα συγκεκριμένα λόγια απέκτησαν για εκείνη ξεχωριστή σημασία, αποτελώντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχει ζήσει.

«Το Happy Day είναι η δεύτερη οικογένειά μου»

Η Τίνα Μεσσαροπούλου χαρακτήρισε τη φετινή τηλεοπτική σεζόν «περίεργη», επισημαίνοντας ότι προτιμά αυτόν τον χαρακτηρισμό, καθώς, όπως είπε, οι πραγματικά δύσκολες στιγμές ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Παράλληλα, στάθηκε στη στήριξη που δέχθηκε από τους συνεργάτες της, τονίζοντας πως το Happy Day αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά η δεύτερη οικογένειά της.

Κλείνοντας, δήλωσε πως σκοπεύει να απολαύσει ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι, αφήνοντας στην άκρη τις υποχρεώσεις και αφιερώνοντας χρόνο στην ξεκούραση.

«Δεν θα κάνω τίποτα, θα κάθομαι σε μια ξαπλώστρα και δεν θα κουνάω ούτε το χέρι μου», είπε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως θέλει να γεμίσει δυνάμεις μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά.