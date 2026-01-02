Τίτλοι τέλους για τα μουσικά κανάλια MTV - Έκλεισαν με το ίδιο τραγούδι που είχαν ξεκινήσει

Με τον πιο συμβολικό τρόπο, το MTV έβαλε τίτλους τέλους στα μουσικά του κανάλια, επιλέγοντας να παίξει το εμβληματικό «Video Killed the Radio Star» των The Buggles, το πρώτο τραγούδι που είχε μεταδοθεί ποτέ από το κανάλι το 1981.

Η απόφαση να κλείσουν τα κανάλια MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live επηρεάζει πολλές χώρες, ξεκινώντας από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με το τέλος της λειτουργίας τους να έχει οριστεί για το 2025. Στο BBC αναφέρεται ότι το κλείσιμο επηρεάζει επίσης χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

Το MTV, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ το 1981 και επεκτάθηκε στην Ευρώπη το 1987, υπήρξε επαναστάτης στην παρουσίαση της μουσικής μέσω βίντεο, αλλά τα τελευταία χρόνια είχε στραφεί περισσότερο σε reality προγράμματα, με τα μουσικά βίντεο να μεταδίδονται κυρίως στα θεματικά κανάλια.

Ένα συμβολικό τέλος

Το MTV έκλεισε το βασικό του μουσικό κανάλι παίζοντας το «Video Killed the Radio Star», με το τελευταίο βίντεο να καταγράφεται από τον δημοσιογράφο του BBC, Τζόνο Ριντ.

Κάθε κανάλι έκανε την τελευταία του μετάδοση με ένα διαφορετικό βίντεο, με το MTV 90s να αποχαιρετά το κοινό του με το «Goodbye» των Spice Girls.

Αυτή η κίνηση του MTV ήταν μια συμβολική αποτίμηση της πορείας του και της επιρροής του στην pop κουλτούρα.

Η αναγνώριση από τους ανθρώπους του MTV

Η πρώην VJ του MTV, Daisy Fuentes, μίλησε με νοσταλγία και ειλικρίνεια για την μετάβαση αυτή. Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2025, ανέφερε: «Ενώ είναι λίγο λυπηρό, η αλήθεια είναι ότι ήταν λυπηρό εδώ και καιρό. Το MTV είχε τη στιγμή του και μια ιστορία που δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Είναι ώρα για αλλαγή».

Τόνισε ότι οι άνθρωποι και τα brands πρέπει να εξελίσσονται, και πρόσθεσε: «Ελπίζω να υπάρξει μια άλλη εκδοχή του MTV, όπως υπάρχει και μια άλλη εκδοχή του εαυτού μας. Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ».

Για πολλούς, το τέλος των μουσικών καναλιών του MTV δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση, αλλά το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου που καθόρισε την ποπ κουλτούρα. Το MTV διαμόρφωσε γενιές, δημιούργησε αισθητικές και απέδειξε, ήδη από το πρώτο του τραγούδι, ότι η μουσική εικόνα μπορεί να αλλάξει την ίδια τη μουσική για πάντα.