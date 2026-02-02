Το αποτύπωμα Βλάση στην πρώτη Ακαδημία ΕΚ της Τρίπολης

Στους διαδρόμους του Υπουργείου Παιδείας η περίπτωση της Τρίπολης συζητιέται ως παράδειγμα «απόλυτης αποτελεσματικότητας». Η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης που ιδρύεται εκεί φέρει έντονα το αποτύπωμα του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Βλάση , ο οποίος επέλεξε να κινηθεί θεσμικά και όχι επικοινωνιακά.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στην ίδρυση, αλλά στη βιωσιμότητα: συνεργασίες με φαρμακοβιομηχανίες, σαφές πλαίσιο λειτουργίας και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Στελέχη σημειώνουν ότι ο Βλάσης αντιμετώπισε το εγχείρημα ως πιλοτικό μοντέλο για το πώς μπορεί η επαγγελματική κατάρτιση να αποκτήσει ουσία. Όχι δομές χωρίς αντίκρισμα, αλλά εκπαιδευτικές διαδρομές που οδηγούν σε δουλειά