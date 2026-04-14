Το άτυπο «χρίσμα» σε Μαρκόπουλο και οι σκέψεις για ανασχηματισμό

«Τρύπα» στη θέση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων δημιούργησαν μεταξύ άλλων οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, αλλά και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας στο φόντο των νέων δικογραφιών για το σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, μετά την παραίτηση του Νότη Μηταράκη και την υπουργοποίηση του Μακάριου Λαζαρίδη, μόνος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος είναι πλέον ο Δημήτρης Καιρίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH έχει ενημερωθεί ατύπως ότι καταλαμβάνει τη μία από τις δύο χηρεύουσες θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ για την άλλη έχει ακουστεί μεταξύ άλλων και ο Γιώργος Στύλιος.

Τώρα, η μη επισημοποίηση (ακόμη ) του ορισμού των νέων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων γεννά σε ορισμένους…πονηρούς εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου υποψίες ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη την ιδέα ενός ευρύτερου ανασχηματισμού, ανάλογου με τις αλλαγές, κυρίως στο επίπεδο των Υφυπουργών, που περιγράφονταν εδώ και μήνες.

Για ορισμένους, εξάλλου, μία τέτοια εξέλιξη εκεί γύρω στο τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα Μαίου θα καταδείκνυε ότι οι εκλογές είναι θέμα ολίγων μηνών. Ωστόσο, πηγή εντός της κυβέρνησης αποδίδει τη φημολογία περί ενός τελευταίου ανασχηματισμού σε ευσεβείς πόθους μελών της ΚΟ, που δεν έχουν ακόμη αξιοποιηθεί στο κυβερνητικό σχήμα