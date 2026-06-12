Το «BACK2ΜΠΑΚ» συναντά το «Love Debate By Lagios»

Τα βράδια της Παρασκευής θέλουν έρωτα, θέλουν καψούρα, θέλουν καλεσμένους, θέλουν και χαλαρή κουβέντα γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις. Η εκπομπή «The Love Debate by Lagios» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21.00 το βράδυ στο flash.gr με πρώτη καλεσμένη τη Βίκυ Κάβουρα.

Μια πρώτη γεύση από αυτό το νέο project πήραμε μέσα από την εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» του athletiko.gr με τον Βασίλη Μπακόπουλο. «Η εκπομπή θα μιλάει για τον έρωτα, την ψυχολογία, όλα αυτά που απασχολούν τους πάντες. Δεν γλιτώνει κανείς από την καψούρα και από τις δυσκολίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Θα τα αναλύουμε όλοι μαζί από διάφορες πτυχές, ψυχολογία, αστρολογία, μεταφυσική, θεολογία», αποκάλυψε ο Γιώργος Λάγιος.

Στο πλευρό του θα βρίσκονται τρεις γυναίκες με διαφορετικές αφετηρίες και οπτικές η κάθε μία. Η Αγγελική Κοσκερίδου, η Φωτεινή Κωνσταντέλλου και η Χρύσα Ολυμπία Παπαγεωργίου. Τρεις γυναίκες με άποψη, δυναμική που καταφέρνουν μέσα από τα λεγόμενα τους να ξεχωρίζουν η κάθε μία για τα δικά της πιστεύω.

Η Βίκυ Κάβουρα κάνει ποδαρικό στο «The Love Debate by Lagios» και παραχωρεί στον Γιώργο Λάγιο την πρώτη της συνέντευξη ούσα παντρεμένη. Η ηθοποιός μιλά για την σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Τζαβέλλα αλλά και τον ρόλο της θρησκείας στη ζωή τους.

Το πρώτο vidcast ψυχολογίας του Flash.gr έρχεται να κατακτήσει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά των χρηστών του YouTube αλλά και των Social Media. Κάθε επεισόδιο του «The Love Debate by Lagios» θα ασχολείται με ένα καυτό θέμα. Απόψε, στην πρεμιέρα της εκπομπής στις 21.00, το debate είναι ένα: «Υπάρχει ερωτική σχέση χωρίς ερωτική επαφή;»