«Το δαχτυλίδι της φωτιάς»: Στις 17 Φεβρουαρίου η σπάνια έκλειψη Ηλίου - Πού θα είναι ορατή

Η πρώτη έκλειψη Ηλίου του 2026 είναι γεγονός και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, αλλά θα είναι διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν.

Η Σελήνη θα περάσει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, δημιουργώντας το γνωστό «δαχτυλίδι της φωτιάς». Σε μια δακτυλιοειδή έκλειψη, η Σελήνη βρίσκεται λίγο πιο μακριά από τη Γη, επομένως φαίνεται ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό και δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τον ήλιο. Στην κορύφωση, ένας φωτεινός δακτύλιος ηλιακού φωτός παραμένει ορατός γύρω από τη Σελήνη.

Μια παρόμοια έκλειψη διέσχισε τμήματα της Αμερικής στις 14 Οκτωβρίου 2023, προσελκύοντας πλήθος κόσμου σε μια ευρεία ζώνη από το Όρεγκον μέχρι το Τέξας.

Πού θα είναι ορατή η έκλειψη της Τρίτης;

Όπως αναφέρει το Accuweather, η διαδρομή όπου είναι ορατό το πλήρες φαινόμενο θα ακολουθεί ένα απομακρυσμένο μέρος της Ανταρκτικής και των γύρω υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Ινδικού Ωκεανού. Η μερική φάση της έκλειψης θα είναι ορατή στο νότιο άκρο της Αργεντινής και της Χιλής, καθώς και στην νότια Αφρική (Νότια Αφρική, Μοζαμβίκη, Μαδαγασκάρη).

Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα βρίσκονται στο σωστό μέρος για να δουν ολόκληρο το «δαχτυλίδι της φωτιάς», δεν αποκλείεται όσοι βρίσκονται σε πλοία να καταφέρουν να δουν το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Πότε είναι η επόμενη ολική έκλειψη ηλίου;

Η επόμενη ολική ηλιακή έκλειψη είναι στις 12 Αυγούστου 2026, όταν η σελήνη θα καλύψει πλήρως τον ήλιο κατά μήκος μιας στενής διαδρομής που διασχίζει τμήματα της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Ισπανίας.

Αυτή θα είναι η πρώτη πλήρως ορατή ολική έκλειψη ηλίου σε όλον τον κόσμο από τις 8 Απριλίου 2024.