Το ελικόπτερο που μετέφερε την πρόεδρο της Ινδίας προσγειώθηκε σε φρέσκο τσιμέντο και... κόλλησε

Μια προσγείωση που δεν έχει προηγούμενο καταγράφηκε στην Ινδία και μάλιστα με το ελικόπτερο που μετέφερε την πρόεδρο της χώρας, Ντραουπάντι Μούρμου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», στο χωριό Πραμάντομ, όπου θα έφτανε η πρόεδρος, είχε κατασκευαστεί προσωρινό ελικοδρόμιο μόλις το προηγούμενο βράδυ, αφού η πτήση της προέδρου άλλαξε προορισμό λόγω κακοκαιρίας. Το τσιμέντο φέρεται να είχε τοποθετηθεί μόλις λίγες ώρες πριν την άφιξή της, με αποτέλεσμα να μην έχει προλάβει να στεγνώσει πλήρως κι έτσι το ελικόπτερο κόλλησε!

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πυροσβέστες και αστυνομικοί να προσπαθούν να σπρώξουν το ελικόπτερο για να το απεγκλωβίσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, Ινδοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το αεροσκάφος είχε μετακινηθεί σε ασφαλές σημείο και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η πρόεδρος της Ινδίας είχε προγραμματίσει να προσευχηθεί στον ναό Σαμπαριμάλα μετά την προσγείωση.

Η Μούρμου, που εξελέγη τον Ιούνιο του 2022, έγραψε ιστορία ως η πρώτη πρόεδρος της Ινδίας που προέρχεται από φυλετική κοινότητα και μόλις η δεύτερη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα. Είναι μέλος της φυλής Σαντάλ, μίας από τις μεγαλύτερες στην Ινδία. Ξεκίνησε την πορεία της ως δασκάλα προτού εισέλθει στην πολιτική. Έχει εκλεγεί δύο φορές βουλευτής με το κόμμα Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

