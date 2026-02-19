Το εντυπωσιακό κλικ αργυροπελεκάνου στη λίμνη Κερκίνη που μάγεψε το National Geographic

Ακόμη μία διεθνής «ψήφος εμπιστοσύνης» για την ελληνική άγρια ζωή ήρθε από το National Geographic, το οποίο ανέδειξε έναν αργυροπελεκάνο από τη Λίμνη Κερκίνη σε ανάρτησή του στο Instagram.

Στον επίσημο λογαριασμό National Geographic Animals, που αριθμεί περίπου 15 εκατομμύρια ακολούθους, αναδημοσιεύθηκε φωτογραφία του φωτογράφου Tony Constantinides (@tony_wanders_photo), αποτυπώνοντας τη μαγική στιγμή όπου ο επιβλητικός αργυροπελεκάνος γλιστρά στα νερά της λίμνης κάτω από έναν ουρανό που «άνοιξε» ξαφνικά, βάφοντας το τοπίο σε ροζ και μωβ αποχρώσεις.

«Πλέοντας στη λίμνη Κερκίνη, στην Κεντρική Μακεδονία, κάτω από έναν ουρανό που δεν υποσχόταν τίποτα… μέχρι που το έκανε. Για λίγα εύθραυστα λεπτά, τα σύννεφα άνοιξαν και ένας αργυροπελεκάνος γλίστρησε μέσα στο τέλειο φως. Δεν υπήρχε χρόνος για σκέψη, μόνο ένστικτο και ένα “κλικ”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Στην αρχική του ανάρτηση, ο φωτογράφος περιέγραψε το ταξίδι του στη βόρεια Ελλάδα ως ένα από τα κορυφαία της καριέρας του, σημειώνοντας ότι οι αργυροπελεκάνοι στην περίοδο αναπαραγωγής τους «μοιάζουν σχεδόν προϊστορικοί, σαν αναγεννημένοι δεινόσαυροι», με βλέμμα που «σε διαπερνά».