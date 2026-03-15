Κόκκινο «φως» στη φωτορύπανση: Γιατί πόλη στη Δανία άλλαξε το χρώμα στους δρόμους της

Μια ασυνήθιστη, σχεδόν απόκοσμη εικόνα αντικρίζουν πλέον οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στην πόλη Odder της Δανίας. Οι παραδοσιακοί λευκοί λαμπτήρες που φώτιζαν τους δρόμους και τα πάρκα αντικαταστάθηκαν από έναν έντονο κόκκινο φωτισμό.

Η κίνηση αυτή, αν και αρχικά ξένισε πολλούς, δεν έγινε για λόγους αισθητικής ή εορταστικού στολισμού, αλλά αποτελεί μέρος ενός πρωτοποριακού οικολογικού πειράματος για τη σωτηρία του τοπικού οικοσυστήματος.

Η αόρατη απειλή του λευκού φωτός



Η απόφαση των δημοτικών αρχών ελήφθη μετά από επιστημονικές προειδοποιήσεις για τις καταστροφικές συνέπειες του λευκού φωτός LED. Παρόλο που οι λάμπες LED θεωρούνται ενεργειακά αποδοτικές, το φάσμα του μπλε και λευκού φωτός που εκπέμπουν είναι εξαιρετικά ενοχλητικό για τη φύση.

Πολλά είδη νυχτερινών ζώων, όπως οι νυχτερίδες και τα αποδημητικά πουλιά, αποπροσανατολίζονται πλήρως από τη λάμψη, ενώ τα έντομα –που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας– «παγιδεύονται» γύρω από τους λαμπτήρες μέχρι θανάτου. Ο κόκκινος φωτισμός, αντίθετα, έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος κύματος και δεν γίνεται αντιληπτός με τον ίδιο τρόπο από την πανίδα, επιτρέποντας στα ζώα να συνεχίσουν τη ζωή τους στο σκοτάδι χωρίς παρεμβολές.

Προστασία του ανθρώπινου βιορυθμού



Πέρα από τη βιοποικιλότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο κόκκινος φωτισμός είναι πιο φιλικός και για τον άνθρωπο. Η έκθεση σε λευκό φως τις νυχτερινές ώρες καταστέλλει την παραγωγή μελατονίνης, της ορμόνης που είναι υπεύθυνη για τον ύπνο. Μειώνοντας τη «φωτορύπανση» και επιλέγοντας πιο θερμά χρώματα, οι πόλεις μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους, επαναφέροντας τη φυσική ισορροπία μεταξύ ημέρας και νύχτας.

Διεθνές ενδιαφέρον



Το παράδειγμα της Δανίας παρακολουθείται στενά από διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής προστασίας. Ήδη στην Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία έχουν υπάρξει παρόμοιες δοκιμές σε περιοχές Natura, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να συμβαδίσει με τον σεβασμό προς το περιβάλλον.