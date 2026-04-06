Το φαινόμενο με το νερό στο φράγμα Χούβερ των ΗΠΑ που έγινε viral

Ο Έντι Βάσκεζ, κάτοικος του Λας Βέγκας, έγινε viral αφού δοκίμασε μια δημοφιλή θεωρία για το φράγμα Χούβερ, σύμφωνα με την οποία το νερό που ρίχνει κάποιος από την κορυφή δεν πέφτει λόγω των ισχυρών ανοδικών ρευμάτων. Τράβηξε, μάλιστα, βίντεο από τη στιγμή για το TikTok, με όσους το παρακολούθησαν να μένουν έκπληκτοι, βλέποντας το νερό να εκτοξεύεται προς τα πάνω.

«Πάντα ήμουν περίεργος να μάθω αν λειτουργούσε πραγματικά, οπότε ήθελα να το δοκιμάσω ο ίδιος», λέει αποκλειστικά στο PEOPLE. Αρχικά, η προσπάθεια δεν πήγε όπως αναμενόταν και ο Βάσκεζ παραδέχεται ότι το αρχικό σημείο στο φράγμα όπου έκανε το πείραμα δεν απέδωσε αποτελέσματα. «Το δοκίμασα για πρώτη φορά, αλλά δεν πέτυχε και ένιωσα κάπως απογοητευμένος», λέει. «Αλλά μετά αποφάσισα να το δοκιμάσω από ένα διαφορετικό σημείο και τελικά πέτυχε. Έμεινα έκπληκτος, εντυπωσιάστηκα και το έκανα μερικές φορές».

Το κόλπο γίνεται χάρη στα ισχυρά ανοδικά ρεύματα που δημιουργούνται από τα καμπύλα τοιχώματα του φράγματος, τα οποία μπορούν να ωθήσουν τα ελαφριά σταγονίδια νερού προς τα πάνω αντί να τα αφήσουν να πέσουν κατευθείαν προς τα κάτω. Αφού το είδε με τα ίδια του τα μάτια, ο Βάσκεζ ήξερε ότι έπρεπε να μοιραστεί τη στιγμή στο διαδίκτυο.



«Αποφάσισα να το δημοσιεύσω στο TikTok επειδή ένιωσα ότι ήταν πολύ ωραίο και ήθελα όλοι οι άλλοι να δουν ότι η επιστήμη μπορεί επίσης να είναι ωραία», αναφέρει.



Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας πάνω από 76 εκατομμύρια προβολές.

«Τα σχόλια που ξεχώρισαν περισσότερο ήταν αυτά των ανθρώπων που έλεγαν ότι το βίντεο ήταν ψεύτικο, ότι έβαλα το βίντεο ανάποδα ή ό,τι άλλο μπορεί να θεωρούσαν ότι συνέβη, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια», δηλώνει ο Βάσκεζ. «Το βίντεο είναι 100% αυθεντικό».

