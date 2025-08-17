Το FBI επιστρέφει στο Μεξικό χαμένο έγγραφο 500 χρόνων, υπογεγραμμένο από τον Ερνάν Κορτές

Σχεδόν πέντε αιώνες μετά την υπογραφή του από τον Ισπανό κατακτητή Ερνάν Κορτές και δεκαετίες μετά την κλοπή του από τα εθνικά αρχεία του Μεξικού, το FBI επέστρεψε στο Μεξικό μια ανεκτίμητη σελίδα χειρογράφου.

Ειδικότερα, το FBI σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως στις 13 Αυγούστου, επέστρεψε στην κυβέρνηση του Μεξικού ένα κλεμμένο χειρόγραφο, υπογεγραμμένο από τον Ισπανό κατακτητή Hernán Cortés. «Πρόκειται για μια αυθεντική σελίδα χειρογράφου που υπογράφηκε από τον Ερνάν Κορτές στις 20 Φεβρουαρίου 1527», εξήγησε η ειδική πράκτορας Τζέσικα Ντίτμερ. Το έγγραφο, όπως είπε, «περιγράφει την πληρωμή σε πέσος από κοινό χρυσό για έξοδα προετοιμασίας για την ανακάλυψη των χωρών των μπαχαρικών, οπότε δίνει πραγματικά μια πολύ καλή εικόνα για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία για την εξερεύνηση άγνωστων εδαφών εκείνη την εποχή».

Ο επαναπατρισμός αυτού του ανεκτίμητου πολιτιστικού αντικειμένου - το οποίο οι Αρχές πιστεύουν ότι εκλάπη τη δεκαετία του 1980 ή του 1990 - ήταν το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ του FBI, του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης του Μεξικού. Η σελίδα του χειρογράφου γράφτηκε το 1527 και είναι μία από τις 15 σελίδες που πιστεύεται ότι εκλάπησαν από τα εθνικά αρχεία του Μεξικού μεταξύ 1985 και 1993, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία.

Σημασία του χειρογράφου

Σύμφωνα με την πράκτορα του FBI, το έγγραφο είναι ιστορικά σημαντικό επειδή περιέχει πλήρη περιγραφή των λεπτομερειών logistics και σχεδιασμού που σχετίζονται με το ταξίδι του Κορτές σε αυτό που τελικά έγινε το έδαφος της Νέας Ισπανίας. Η Νέα Ισπανία εκτεινόταν από τη σημερινή πολιτεία της Ουάσιγκτον νοτιοανατολικά μέσω της Λουιζιάνα και προς τα κάτω μέσω της Λατινικής Αμερικής. «Έργα όπως αυτό θεωρούνται προστατευόμενη πολιτιστική περιουσία και αντιπροσωπεύουν πολύτιμες στιγμές στην ιστορία του Μεξικού, οπότε είναι κάτι που οι Μεξικανοί έχουν στα αρχεία τους με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας», είπε η πράκτορας.



Τα εθνικά αρχεία του Μεξικού, αρχικά καταμέτρησαν το επαναπατρισμένο χειρόγραφο μεταξύ μιας συλλογής ιστορικών εγγράφων που υπογράφηκαν από τον Κορτές. Ωστόσο, μετά τη μικροφωτογράφηση της συλλογής τον Οκτώβριο του 1993, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας απογραφής, ο οργανισμός ανακάλυψε ότι 15 σελίδες της είχαν χαθεί. Το 2024, η μεξικανική κυβέρνηση ζήτησε τη βοήθεια της Ομάδας Εγκλημάτων Τέχνης του FBI για τον εντοπισμό της σελίδας 28 της συλλογής.



Η Ομάδα Εγκλημάτων Τέχνης του FBI διατηρεί το Εθνικό Αρχείο Κλεμμένων Έργων Τέχνης, μια εκτενή βάση δεδομένων με εικόνες αναφοράς και πληροφορίες για έργα τέχνης και πολιτιστικά αντικείμενα που είναι γνωστό ότι έχουν κλαπεί. Η έρευνα σε ανοιχτές πηγές τους οδήγησε σύντομα στο συμπέρασμα ότι το χαμένο χειρόγραφο πιθανότατα βρισκόταν στην ηπειρωτική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, περιορίζοντας τελικά την αναζήτησή τους. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με το FBI της Ατλάντα και την Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ερευνητική και νομική υποστήριξη για να βρουν τα σχετικά αρχεία και να εντοπίσουν το χαμένο τεκμήριο.

