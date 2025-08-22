Έφοδος του FBI στο σπίτι στενού συνεργάτη του Τραμπ – Έρευνα για διαβαθμισμένα έγγραφα
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πράκτορες του FBI εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι του πρώην Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον, στο Μέριλαντ, στο πλαίσιο έρευνας για διαβαθμισμένα έγγραφα, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 7 π.μ. τοπική ώρα, με εντολή του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος λίγο αργότερα έγραψε στην πλατφόρμα Χ:«ΚΑΝΕΙΣ δεν είναι υπεράνω του νόμου... Πράκτορες του FBI σε αποστολή».
Ο Μπόλτον, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και κορυφαίος σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί Τραμπ, είχε απομακρυνθεί από τη θέση του το 2019 μετά από σφοδρή σύγκρουση με τον τότε πρόεδρο. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε δριμύ επικριτή του, δηλώνοντας ανοιχτά ότι ο Τραμπ «είναι ανίκανος για το αξίωμα».
Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μπόλτον πως αποκάλυψε κρατικά μυστικά στο βιβλίο του «Το Δωμάτιο Όπου Συνέβη», επιχειρώντας –χωρίς επιτυχία– να μπλοκάρει την έκδοσή του.