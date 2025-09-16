Το Freenow by Lyft παρουσιάζει το ανανεωμένο του brand

Το Freenow by Lyft, το ευρωπαϊκό taxi app που προσφέρει ευρείες επιλογές πολλαπλής κινητικότητας, παρουσιάζει μια σημαντική ανανέωση της εταιρικής του ταυτότητας, φέρνοντας το πιο κοντά στις ανάγκες οδηγών, επιβατών και συνεργατών. Η στρατηγική αυτή εξέλιξη στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο ομαλής, σύγχρονης και φιλικής προς τον χρήστη εμπειρίας για τα εκατομμύρια επιβατών και οδηγών σε περισσότερες από 180 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή στην ταυτότητα του Freenow από το 2019, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας.

Οι χρήστες του Freenow μπορούν ήδη να δουν σταδιακές αλλαγές στο λογότυπο, τα χρώματα και τη συνολική οπτική ταυτότητα του Freenow. Από την εξαγορά του από τη Lyft τον Ιούλιο 2025, η φράση «by Lyft» προστέθηκε στο λογότυπο, ενώ η οπτική ταυτότητα του Freenow ανανεώθηκε για να δείχνει με σαφήνεια τις υπηρεσίες και τις αξίες του.

Οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Freenow να συνδεθεί ακόμη πιο στενά με την κοινότητα της πλατφόρμας. Το ανανεωμένο εικονίδιο συμβολίζει τον δεσμό με τις πολυσύχναστες πόλεις και την απρόσκοπτη μετακίνηση στους δρόμους τους, επιτρέποντας στους χρήστες να φτάνουν σε κάθε προορισμό με ευκολία. Μια δυνατότητα που βασίζεται στη βαθιά εμπειρία του Freenow στον κλάδο των ταξί.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη του brand μας, που ξεπερνά μια απλή αλλαγή λογοτύπου ή χρωμάτων.. Η ανανέωση πηγαίνει πιο βαθιά ώστε να συνδεθούμε πιο ουσιαστικά με τους πελάτες μας», δηλώνει ο Tony Fletcher, Global Marketing Director του Freenow. «Στόχος μας είναι να είμαστε μια εφαρμογή πολλαπλής κινητικότητας με προτεραιότητα τα ταξί, στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι αλλαγές θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο την άνεση, την αξιοπιστία και την ασφάλεια της εμπειρίας Freenow. Είναι μια συναρπαστική στιγμή για εμάς και ανυπομονούμε οι επιβάτες, οι οδηγοί και οι συνεργάτες μας να γνωρίσουν τo νέo, ανανεωμένο Freenow».

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά της ανανέωσης του Freenow brand περιλαμβάνουν:

Το λογότυπο του Freenow εξελίχθηκε, διατηρώντας το υπάρχον λεκτικό σήμα αλλά με πιο εκλεπτυσμένες και σύγχρονες γεωμετρίες και πεζά γράμματα. Το νέο εικονίδιο αφηγείται οπτικά τη βαθιά σύνδεση του Freenow με το οδικό δίκτυο της πόλης και συμβολίζει το απρόσκοπτο ταξίδι από το σημείο Α στο Β.

Η χρωματική παλέτα αξιοποιεί το χαρακτηριστικό κόκκινο της πλατφόρμας, ενώ προσθέτει πιο απαλά χρώματα για να διατηρεί την επωνυμία φρέσκια και φιλική προς τον χρήστη.

Οι νέες εικόνες αναδεικνύουν την ανθρώπινη σύνδεση και αντικατοπτρίζουν την πελατοκεντρική προσέγγιση της Freenow. Παράλληλα, η ενσωμάτωση περισσότερης φωτογραφίας στις επικοινωνίες ενισχύει τη σχέση με τους χρήστες.

Νέο, «πιο ζεστό» tone of voice: ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση της πλατφόρμας στα ταξί, προβάλλοντας φροντίδα, σαφήνεια και σιγουριά στην εμπειρία των χρηστών.

Η εξέλιξη του brand ήταν ένα in-house project, με επικεφαλής τα τμήματα Brand and Design του Freenow, με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών: Η Shuka ανέλαβε το λογότυπο, το εικονίδιο και τα brand concepts και η Lana για τις lifestyle εικονογραφήσεις.

To Freenow θα εφαρμόσει το νέο brand σε όλα τα κανάλια του, από την εφαρμογή και το website μέχρι τη διαφήμιση, καθώς και τα αυτοκόλλητα στα ταξί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Με αυτή την ανανέωση, το Freenow συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση του ως ηγέτης στην ευρωπαϊκή αγορά ταξί και στον ευρύτερο χώρο της αστικής κινητικότητας. Η πρόσφατη εξαγορά από τη Lyft επιτρέπει στο Freenow να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τους πόρους της, ενισχύοντας τις υπηρεσίες και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.