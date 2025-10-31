Το GSEA Greece Opening Event έρχεται στην Πάτρα

O διεθνής διαγωνισμός Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) που αναδεικνύει και στηρίζει φοιτητές–επιχειρηματίες, συνεχίζει τον κύκλο των Opening Events σε όλη την Ελλάδα, με επόμενο προορισμό την Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, στις 18:00, στον Πολυχώρο Πολιτισμού “Επίκεντρο+”, Νόρμαν 16 & Αγίου Διονυσίου. Το Opening Event στην Πάτρα, θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για networking και έμπνευση, όπου φοιτητές, ακαδημαϊκοί και startuppers θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν εμπειρίες από τη δική τους επιχειρηματική πορεία.

Μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις πάνελ και ιστορίες επιτυχίας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν φοιτητές που τόλμησαν να δημιουργήσουν, θα εμπνευστούν από τη διαδρομή τους και θα λάβουν καθοδήγηση από μέντορες και επαγγελματίες της αγοράς. Επιπλέον, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τον φετινό διαγωνισμό GSEA Greece και τις ευκαιρίες που προσφέρει σε φοιτητές–επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα, καθώς και για τη διαδικασία συμμετοχής που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη διάκριση και τη δυνατότητα να ταξιδέψουν το 2026 στο Δουβλίνο, διεκδικώντας μία θέση στον Ευρωπαϊκό τελικό.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν, ωστόσο οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους πραγματοποιώντας κράτηση στο: https://luma.com/6545obms

Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@gsea.gr