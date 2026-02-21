Το ηλεκτρικό Aion V στο Golden Hall

Μέχρι τις 19 Απριλίου 2026, οι επισκέπτες του Golden Hall έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το Aion V σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής, πολύ κοντά στο σημείο του καταστήματος Public, στην κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό, ευρύχωρο setup, σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την άμεση οπτική και φυσική επαφή με το όχημα, ενισχύοντας την αίσθηση προσβασιμότητας και διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας.

Η επιλογή του Golden Hall από την Aion δεν είναι τυχαία. Αποτελεί σημείο συνάντησης ενός κοινού με υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, αισθητικής και τεχνολογικής εξοικείωσης, προσφέροντας στο brand ένα ιδανικό περιβάλλον για ουσιαστική επαφή με τον σύγχρονο καταναλωτή. Για την Aion, η παρουσία σε έναν τέτοιο χώρο λειτουργεί ως καταλύτης αναγνωρισιμότητας, ενώ παράλληλα δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την καινοτομία της ηλεκτροκίνητης τεχνολογίας Aion μέσα σε ένα οικείο, καθημερινό πλαίσιο, χωρίς την απόσταση που συχνά δημιουργεί ένα παραδοσιακό εκθεσιακό περιβάλλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, στον χώρο θα βρίσκονται στελέχη της ετιαρίας, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το brand και το μοντέλο Aion V, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος το όχημα και τις δυνατότητές του.

Η παρουσία των στελεχών της Aion πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 14:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 19:00.

Η ενέργεια στο Golden Hall εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της μάρκας για ενίσχυση του brand awareness στην ελληνική αγορά και για άμεση, ανθρώπινη επικοινωνία με το κοινό. Το Aion V, ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που συνδυάζει σύγχρονο design, άνεση και τεχνολογία, λειτουργεί ως το ιδανικό όχημα γνωριμίας με τη φιλοσοφία της Aion και τη νέα εποχή μετακίνησης που πρεσβεύει. Όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στον κόσμο της Aion μπορούν να επισκεφθούν το showroom της μάρκας σε πολύ κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι. Εκεί, δίνεται η δυνατότητα για πιο λεπτομερή εξερεύνηση των μοντέλων της στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μάρκας, αλλά και να λάβουν αναλυτική, εξατομικευμένη ενημέρωση καθώς και να φιλοξενηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα της.