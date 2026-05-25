Το iOS 27 δεν θα υποστηρίζεται στο iPhone 11

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζεται να τραβήξει μια ακόμη γραμμή στη συμβατότητα του iOS 27, με τις νεότερες διαρροές να δείχνουν ότι το iPhone 11 και άλλα τρία παλιότερα μοντέλα δεν θα πάρουν την επόμενη μεγάλη αναβάθμιση του λειτουργικού. Σύμφωνα με τις αναφορές, το iOS 27 αναμένεται να υποστηρίζει τις συσκευές από τη σειρά iPhone 12 και νεότερα, αφήνοντας εκτός τα iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max και iPhone SE δεύτερης γενιάς.



Τα iPhone που μπαίνουν στο ντουλάπι και τι σημαίνει πρακτικά

Η λίστα που κυκλοφορεί προέρχεται από leaker στην πλατφόρμα Weibo και επαναλαμβάνεται σε αρκετά διεθνή ρεπορτάζ, ενώ το βασικό σενάριο θέλει το iOS 27 να απαιτεί τουλάχιστον iPhone 12 ή νεότερο μοντέλο. Αυτό σημαίνει πως όσοι χρησιμοποιούν ακόμη iPhone 11 ή SE 2020 θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά τη συσκευή τους, αλλά χωρίς πρόσβαση στη νέα έκδοση του λειτουργικού. Η Apple δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη λίστα και μέχρι το παγκόσμιο συνέδριό της (WWDC 2026) όλα αυτά παραμένουν στο επίπεδο της φημολογίας.



Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, οι χρήστες των συγκεκριμένων μοντέλων δεν θα χάσουν άμεσα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το κινητό τους, όμως σταδιακά θα μείνουν πίσω σε νέες λειτουργίες, βελτιώσεις ασφαλείας και συμβατότητα με μελλοντικές εφαρμογές. Οι συσκευές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας για το iOS 26, τουλάχιστον για ένα σημαντικό διάστημα.



Το χρονοδιάγραμμα

Το iOS 27 αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο WWDC 2026 στις 8 Ιουνίου, ενώ η τελική δημόσια κυκλοφορία συνήθως ακολουθεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με τα νέα iPhone. Αν επαληθευτεί η φημολογία, θα πρόκειται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Apple κόβει υποστήριξη σε μοντέλα που μέχρι σήμερα λάμβαναν το αμέσως προηγούμενο μεγάλο update. Το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι ότι το iPhone 11 «τελειώνει» άμεσα, αλλά ότι μπαίνει ουσιαστικά στη φάση της σταδιακής αποχώρησης από την αγορά.