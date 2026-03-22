Το Ιράν απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ για όλους εκτός από τον εχθρό

Ο εκπρόσωπος του Ιράν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ, Αλί Μουσαβί, απάντησε την Κυριακή στο τελεσίγραφο Τραμπ ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον ΙΜΟ προκειμένου να βελτιώσει την ασφάλεια και να προστατεύσει τους ναυτικούς στον Κόλπο

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Mehr, ο Μουσαβί ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη ναυσιπλοΐα, με εξαίρεση τα πλοία που συνδέονται με τους «εχθρούς του Ιράν», ενώ πρόσθεσε ότι η διέλευση είναι εφικτή μέσω του συντονισμού με την Τεχεράνη για διευθετήσεις ασφαλείας.

«Η διπλωματία παραμένει προτεραιότητα του Ιράν. Ωστόσο η πλήρης παύση της επίθεσης καθώς και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και σιγουριά είναι πιο σημαντικές», τόνισε ο Ιρανός, καταγγέλλοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ αποτελούν «τη ρίζα της τρέχουσα κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ».

Προθεσμία 48 ωρών έδωσε ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν απαιτώντας να ανοίξουν τα Στενά προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

«Εάν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως, χωρίς (να υφίσταται) απειλή το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών από αυτή ακριβώς τη χρονική στιγμή το χρονικό, οι ΗΠΑ θα πλήξουν και θα αφανίσουν τους διάφορους σταθμούς παραγωγής ενέργειάς τους, ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο», απείλησε ο Τραμπ με μήνυμα που ανάρτησε στο Truth Social.

Σε απάντησή της λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η Τεχεράνη απείλησε να πλήξει υποδομές κλειδί στη Μέση Ανατολή. «Αν η Ουάσινγκτον εφαρμόσει την απειλή της, ο ιρανικός στρατός θα στοχοθετήσει τις υποδομές «ενέργειας, τεχνολογίας, πληροφοριών και αφαλάτωσης νερού στην περιοχή οι οποίες συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ».