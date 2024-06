Το κακό είναι να παριστάνεις τον πλούσιο, όχι να είσαι πραγματικά!

Είχε δηλώσει πως εργαζόταν σε γυμναστήριο και θέλει να γίνει τραγουδίστρια, η 28χρονη Sydnie Christmas που κέρδισε το δημοφιλές σόου, ερασιτεχνών καλλιτεχνών, «Βρετανία έχεις ταλέντο» πριν λίγες μέρες. Αφού νίκησε έγινε γνωστό ότι ήταν ήδη επαγγελματίας τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει και σε αρκετά μιούζικαλ του West End. Ξεσηκώθηκε μεγάλος θόρυβος. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει, ότι κάποια εμφανίζονταν διαφορετική απ’ ότι ήταν…

Μας νοιάζει υποθέτω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης όταν εμφανίστηκε ως διεκδικητής του δεύτερου κόμματος της Βουλής δήλωσε πετυχημένος επιχειρηματίας από την ελληνική διασπορά που είναι τόσο πλούσιος που δεν θα χρειαστεί να δουλέψει ποτέ. Γιαυτό προσφέρεται να σώσει την ταλαίπωρη χώρα την οποία ο πατέρας του αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω του παραδικαστικού. Τι μάθαμε στην συνέχεια; Ο πατέρας του δεν συνδέεται με παραδικαστικό, απλά είχε μια δικαστική διαμάχη με τον συνέταιρό του που έκλεισε με συμβιβασμό αλλά έχει οφειλές φόρων περίπου 11 εκατ. που εκκρεμούν δικαστικά.

Δεν είναι τόσο πλούσιος…

Αλλά και για τον ίδιο τον πρόεδρο του Σύριζα, κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει με ποιο τρόπο ακριβώς κέρδισε πάρα πολλά χρήματα ενώ το υποτιθέμενο πόθεν έσχες που δημοσιοποίησε, δείχνει ότι δεν έχει τόσα πολλά. Όσα εμφανίζονται προκαλούν περισσότερες απορίες παρά απαντήσεις. Σίγουρα δεν είναι τόσο πλούσιος ώστε να μην ξαναδουλέψει ή κρύβει περιουσία. Επιπλέον δηλώνει ότι έχει εταιρεία σε φορολογικό παράδεισο των ΗΠΑ, πράγμα που ρητά απαγορεύεται και ένα καφέ στις Σπέτσες το οποίο ανήκει στην εταιρεία «Pura Vita» που συστάθηκε με κεφάλαιο 20.000 ευρώ. Πότε; Μία εβδομάδα πριν από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές! Αυτός έκανε εταιρεία αντί να μαζέψει ψήφους. Στην εταιρεία αυτή ο επενδυτής Στ. Κασσελάκης τοποθέτησε 15.000 ευρώ, έχει το 75% και είναι ετερόρρυθμος συνέταιρος. Τι σημαίνει αυτό; Παρότι έβαλε τα περισσότερα χρήματα δεν θέλει να έχει ευθύνη για τυχόν χρέη που θα δημιουργήσει ο συνέταιρός του Σπύρος Μιχαλάκης που είναι της δουλειάς αφού είχε κι άλλο σνακ μπαρ στο νησί, το Mosquito. Και επειδή ο Stefanos έχει και άγνοια κινδύνου, στο Google έπλεκε το εγκώμιο της επιχείρησής του. Ο ίδιος ο Στέφανος, ο αδερφός του Στέλιος και η νύφη του Σούζαν έγραφαν: «Επιτέλους υγιεινές επιλογές στις Σπέτσες», «το καλύτερο νέο μαγαζί στις Σπέτσες», «απίθανα smoothies και ροφήματα», χωρίς βέβαια να αποκαλύπτουν ότι είναι δικό τους μαγαζί!

…ούτε ο Κοσκωτάς ήταν

Η αλήθεια είναι ότι οι πλούσιοι δεν έβλαψαν τη χώρα. Ακόμα και κάποιοι που είχαν κατά καιρούς έντονες διαμάχες με τις εκάστοτε κυβερνήσεις (Ωνάσης, Νιάρχος) τελικά ωφέλησαν γιατί πρόσφεραν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους στο κράτος και στην κοινωνία. Για να μην πάμε παλαιότερα, στην παράδοση των μεγάλων ευεργετών που έδωσαν πολλά στον τόπο. Το πρόβλημα πάντα ήταν αυτοί που παρίσταναν τους πλούσιους. Ο Κοσκωτάς, ο Σώρας κι άλλοι που κατά καιρούς εμφανίστηκαν σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα, έβλαψαν τον τόπο. Ακόμα κι αν είχαν περιορισμένες φιλοδοξίες και δεν ήθελαν να γίνουν πρωθυπουργοί!

Αυτόν θέλουν

Υπουργός της κυβέρνησης, με τον οποίο συζητούσα χθες τα του πόθεν έσχες που παρουσίασε ο κ Κασσελάκης, μου έλεγε πως εκτός των άλλων, ο πρόεδρος του Σύριζα, δήλωσε μόνος του ότι έχει παρανομήσει, μια και ενώ είχε τρεις σχεδόν μήνες εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος είχε μετοχές σε εταιρείες στις οποίες απαγορεύεται, με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα. Άρα, του λέω, μετά τις εκλογές, ο εισαγγελέας πρέπει να παρεμβεί αυτοβούλως. Δίκιο έχεις μου λέει, προσθέτοντας ότι οι ποινές είναι βαριές για τέτοια αδικήματα (μέχρι δυο χρονιά φυλακή και 500 χιλιάδες πρόστιμο), όμως δεν θέλουμε στην ΝΔ κάτι τέτοιο. «Μήπως κατέληξε μας βολεύει να έχουμε αντιπολίτευση αυτού του είδους». Είναι κι αυτό μια οπτική.

Αγώνας για τον δεύτερο

Φίλος από τα παλαιά, ΠΑΣΟΚ από τα πρώτα χρονιά της μεταπολίτευσης, χθες μου τηλεφώνησε αρκετά χαρούμενος και αισιόδοξος. «Έχουμε πιθανότητες, μου λέει, για την δεύτερη θέση». Πως σου ήλθε, απαντώ, αφού όλες οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν τέτοια πιθανότητα. Κοίτα, συνεχίζει, μέχρι τώρα κι εγώ δεν είχα ελπίδες, είδα όμως τις δυο συγκεντρώσεις, την μια του Ανδρουλάκη και την άλλη του Κασσελάκη στην Θεσσαλονίκη και αναθάρρησα. Έχουμε πιθανότητες». Δεν ξέρω αν κάνει την επιθυμία του γεγονός, αλλά είναι αλήθεια πως αν βγάλεις συμπεράσματα από τις δυο συγκεντρώσεις στην Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα καταλήξεις στο ότι είναι πιθανόν το ΠΑΣΟΚ να «χτυπήσει» στα σοβαρά την δεύτερη θέση……

Βρήκε τις μέρες

Και μια και είπα για συγκεντρώσεις, να σας πω ότι έχουν ενοχληθεί ιδιαίτερα με τον δήμαρχο Αθηναίων στην ΝΔ, γιατί αποφάσισε, 3-4 μέρες πριν τις εκλογές να ξεκινήσει έργα στην Πλ. Συντάγματος και μάλιστα μπροστά από το περίπτερο του κυβερνώντος κόμματος. Αποτέλεσμα να έχει αποκλεισθεί σχεδόν η πρόσβαση πολίτων σε αυτό.

Αλλά τα έργα που αποφάσισε (ποιος να ήταν ο εγκέφαλος) να γίνουν τώρα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, είναι βέβαιο ότι δημιουργούν προβλήματα στις συγκεντρώσεις των κομμάτων (πχ χθες είχε το ΚΚΕ, αύριο η ΝΔ). Ασε που η δικαιολογία που ανεπισήμως λένε από τον δήμο είναι ότι ζήτησε τα έργα επειγόντως το υπουργείο Εξωτερικών , διαψεύδεται από το τελευταίο…

Όλα ψηφιακά

Όλο και περισσότερο μπαίνει στην ζωή μας η νέα τεχνολογία που αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Το λέω αυτό γιατί φέτος, οι δικηγόροι και οι δικαστικοί που την Κυριακή θα έχουν τον ρολό του δικαστικού αντιπροσώπου στα εκλογικά τμήματα, δεν χρειάστηκε να στηθούν στην ουρά για να παραλάβουν τα διοριστήρια τους. Αυτό έγινε με ηλεκτρονική διαδικασία, δηλαδή κάθε ένας μπορούσε να εκτυπώσει το διοριστήριο του και να το παραδώσει στους αρμοδίους όταν θα πάει να αναλάβει την θέση του μεθαύριο Σάββατο. Το λες και κάποια πρόοδο.

Βγαίνουν μαχαίρια

Έχουν αρχίσει πάλι οι διάφορες κόντρες (κυρίως μέσω δημοσιευμάτων) σε σχέση με τους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή την φορά, στο στόχαστρο βρίσκονται οι αμερικάνικες φρεγάτες τύπου constellation, που επιθυμεί το Πολεμικό Ναυτικό να αγοράσει, αφού μάλιστα συμμετάσχει και στο σχεδιασμό τους, ώστε να «κάνουν» για Αιγαίο και Μεσόγειο. Φαίνεται πως η προοπτική αυτή χαλάει τα σχέδια κάποιων και όλο και πιο συχνά εμφανίζονται δημοσιεύματα για τα προβλήματα των φρεγατών, για τους Αμερικάνους που τις πουλούν ακριβά και για το ότι δεν θα κατασκευάζουν κομμάτια τους τα ελληνικά ναυπηγεία. Μόνον που οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν προχωρήσει τόσο, ώστε να έχουμε φτάσει να ξέρουμε τιμές, ναυπηγεία κατασκευής αλλά ούτε καν τον σχεδιασμό τους. Είπαμε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μεγάλα οικονομικά νούμερα άρα και τα χτυπήματα θα είναι κάτω από την ζώνη…..

Κέρδη στον ΟΛΠ

Οι αντάρτες Χούθι διαμορφώνουν ένα σημαντικό πρόβλημα για τους κινέζους ιδιοκτήτες του ΟΛΠ, που πρόσφατα, όπως σας είπα άλλαξαν και διεύθυνση. Η αναταραχή στην Ερυθρά Θάλασσα έφερε μείωση 4% στη διακίνηση φορτιών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, καθώς τα προβλήματα διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τη Διώρυγα του Σουέζ έφεραν μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης κατά 27%. Βέβαια για τους κινέζους της Cosco δεν είναι όλα άσχημα μια και αντισταθμίζονται από μία εντυπωσιακή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά +65,6%, χάρη στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Οπότε ...ίσα νερά που λέει και το ρητό. By the way, η εταιρεία διαχείρισης του ΟΛΠ, αύξησε κατά 30 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024, με αποτέλεσμα να εγγράψει έσοδα μόνο από τόκους 1,3 εκατ. ευρώ. Αν ρωτάτε που επιτυγχάνονται τέτοιες αποδώσεις, να σας πω ότι μέρος των προθεσμιακών της τηρείται σε τράπεζες του εξωτερικού.