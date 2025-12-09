Το Kia PV5 Cargo κατέκτησε τους τίτλους ‘Van of the Year’ και ‘Compact Van of the Year’

Το Kia PV5 Cargo πέτυχε διπλή νίκη στα βραβεία What Van? 2026, κατακτώντας τόσο τον τίτλο ‘Van of the Year’ όσο και αυτόν του ‘Compact Van of the Year’. Τα ετήσια βραβεία What Van? αναδεικνύουν τα πιο ικανά, καινοτόμα και υψηλών επιδόσεων μοντέλα στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, με τους νικητές να επιλέγονται από ανεξάρτητη επιτροπή έμπειρων ειδικών για τα LCV. Η ισχυρή επίδοση του PV5 Cargo επιβεβαιώνει την άφιξή του ως εξαιρετικά ανταγωνιστικού παγκόσμιου διεκδικητή στον τομέα των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων.

Η διάκριση αυτή ακολουθεί ένα κορυφαίο αποτέλεσμα στη ξεχωριστή αξιολόγηση What Van? 2025, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και απέδωσε στο PV5 ύψιστη βαθμολογία 10/10 — καθιστώντας το, το μοναδικό ηλεκτρικό LCV που έλαβε τέτοια αξιολόγηση φέτος. Η κριτική επιτροπή ανέδειξε την εξαιρετική πραγματική απόδοση του PV5.

«Η κατάκτηση του ‘Van of the Year’ στα βραβεία What Van? αποτελεί μια τεράστια αναγνώριση για το PV5, που έρχεται ακριβώς την περίοδο που τα πρώτα οχήματα φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύουμε ότι το PV5 θέτει νέα πρότυπα για τον κλάδο, χάρη στην ευέλικτη πλατφόρμα του, το προηγμένο ηλεκτροκίνητο σύστημα και τη μεγάλη αξία για τους πελάτες. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι’ αυτό το νέο προϊόν, και το νέο μας δίκτυο εξειδικευμένων PBV Centres στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αναδείξει τις δυνατότητές του στους πελάτες καθώς επιδιώκουμε να ηγηθούμε της ηλεκτροκίνησης στον χώρο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.» δήλωσε ο Paul Philpott, Πρόεδρος & CEO, Kia UK.

Στην αξιολόγηση των βραβείων, το PV5 Cargo έδειξε ισορροπία αυτονομίας, ικανότητας και πρακτικότητας, κατάλληλη για ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Η ποιότητα κύλισης, η χρηστικότητα και τα οδηγικά χαρακτηριστικά του το τοποθετούν ως ισχυρή εναλλακτική σε παραδοσιακά βαν ICE και EV.

«Το Kia PV5 Cargo είναι ένα άρτια μελετημένο και επιμελώς εξελιγμένο ηλεκτρικό βαν που ανεβαίνει αμέσως στην κορυφή της κατηγορίας του. Ο εκλεπτυσμένος και ευέλικτος σχεδιασμός του, σε συνδυασμό με την εξαιρετική πραγματική αυτονομία, το κάνουν ένα μοναδικό προϊόν.» είπε ο James Dallas, Editor of What Van?

Τι αναδεικνύει το PV5 παγκοσμίως;

Η αξιολόγηση του What Van? του 2025 ανέδειξε μια σειρά πλεονεκτημάτων που συνέβαλαν στη υψηλή βαθμολογία: πραγματική χρηστικότητα, άνεση καμπίνας, δυναμική σταθερότητα και υψηλή αξία — χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη θέση του στην παγκόσμια κατηγορία eLCV.

Τονίστηκε επίσης ο μοντέρνος και λειτουργικός σχεδιασμός του προσαρμοσμένος για επαγγελματική χρήση, καθώς και το εσωτερικό με τεχνολογία επιπέδου επιβατικού αυτοκινήτου μέσω διπλών οθονών, του Android Automotive OS και των over-the-air ενημερώσεων.

Το χαμηλό κέντρο βάρους προσφέρει σταθερή και αθόρυβη EV εμπειρία, ενώ οι ευέλικτες διαμορφώσεις αμαξώματος - Cargo, Crew και Chassis-Cab σε πολλαπλά μήκη και ύψη - παρέχουν πρακτική ευελιξία για διαφορετικές επαγγελματικές ανάγκες. Ο πλούσιος βασικός εξοπλισμός με προηγμένα συστήματα ασφαλείας, LED φωτιστικά, πίσω κάμερα και τεχνολογίες άνεσης ενισχύει την αξία του PV5 για τους παγκόσμιους επαγγελματίες χρήστες.

Το PV5 έχει επίσης αναγνωριστεί για τη συνολική συνεισφορά του στον ηλεκτρικό επαγγελματικό τομέα. Η επιτυχία στα What Van? Awards ακολουθεί την προηγούμενη διάκριση ως 2026 International Van of the Year (IVOTY) - ένα σημαντικό ορόσημο στο πρώτο έτος εισόδου του στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, το PV5 Passenger απέσπασε τον τίτλο ‘Family Car of the Year’ στα BBC TopGear.com Awards 2026. Όλες αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν την ανάδειξη του PV5 ως ένα επόμενης γενιάς ηλεκτρικό επαγγελματικό όχημα που προσφέρει πρακτικότητα, άνεση και δυνατότητα μεγάλων αποστάσεων.

PV5 Cargo: αυτονομία, ικανότητα και πραγματική απόδειξη αξιοπιστίας

Το PV5 Cargo έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ποικίλες επαγγελματικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο λανσάρισμα, προσφέρεται στη διαμόρφωση L2/H1 με δύο επιλογές μπαταρίας.

Βασικές προδιαγραφές:

• Long Range (71.2 kWh): έως 258 μίλια WLTP, 690 kg ωφέλιμο φορτίο

• Standard Range (51.5 kWh): έως 184 μίλια WLTP, 790 kg ωφέλιμο φορτίο

• Ωφέλιμος όγκος φόρτωσης: 4,4 m³

• Ισχύς κινητήρα: έως 120 kW και 250 Nm

• Μελλοντικές εκδόσεις: L1/H1, L2/H2, Crew, Chassis Cab το 2026

Η πραγματική του ικανότητα αποδείχθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο 2025, όταν το PV5 Cargo πέτυχε ρεκόρ Guinness World Records™ για τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα με μέγιστο φορτίο με μία φόρτιση: 430,84 μίλια (693,38 km).

Με την υποστήριξη της PBV στρατηγικής της Kia, το PV5 Cargo προσφέρει μια πρακτική, ανθεκτική και αποδοτική λύση για στόλους και επαγγελματίες που αναζητούν ευέλικτη ηλεκτρική κινητικότητα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις τους.