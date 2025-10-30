Παγκόσμιο ρεκόρ GUINNESS από το Kia PV5 Cargo

Η Kia έγραψε ιστορία, κάνοντας ένα νέο παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την πλήρως ηλεκτρική αυτονομία (AER). Το Kia PV5 Cargo, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό όχημα (eLCV) της μάρκας και μέρος της πρωτοποριακής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV), κατέρριψε επίσημα έναν τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για την επίτευξη: «Η μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ένα ελαφρύ ηλεκτρικό van με μπαταρία με μέγιστο ωφέλιμο φορτίο με μία μόνο φόρτιση είναι 693,38 χλμ».

Η έκδοση PV5 Cargo Long Range 4-θυρο, με μπαταρία 71,2 kWh, χρησιμοποιήθηκε για τη δοκιμή με μέγιστο επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο 665 κιλών. Κάλυψε 693,38 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση και την αντοχή στην κατηγορία των eLCV. Η οδήγηση-ρεκόρ πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 κάτω από πραγματικές συνθήκες σε δημόσιους δρόμους βόρεια της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

«Παρόλο που η Kia είναι νέα στην αγορά των LCV, αυτό το ρεκόρ αποτελεί απόδειξη της ευελιξίας και της καινοτομίας του πρώτου μας PBV, καθιστώντας την Kia έναν σοβαρό διεκδικητή στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων», δήλωσε ο Marc Hedrich, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe. «Το γεγονός ότι το van μπορεί να λειτουργήσει για σχεδόν δύο ολόκληρες εργάσιμες ημέρες με μία μόνο φόρτιση, δείχνει τις πραγματικές δυνατότητές του για την εξυπηρέτηση του αγοραστικού του κοινού. Το PV5 συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, την ευελιξία και την έξυπνη συνδεσιμότητα σε ένα πακέτο».

Το ρεκόρ AER αποδεικνύει την καθημερινή πρακτικότητα του Kia PV5

Η διαδρομή σχεδιάστηκε προσεκτικά για να αναπαράγει την καθημερινή πραγματικότητα των εργασιών παράδοσης και logistics. Σε έναν αστικό και εξωαστικό κύκλο 58,2 χιλιομέτρων, το PV5 Cargo αντιμετώπισε φανάρια, διασταυρώσεις, κυκλικούς κόμβους και τυπική κυκλοφορία στην πόλη - αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οδηγοί logistics καθημερινά. Επιπλέον, το van αντιμετώπισε επανειλημμένα μια υψομετρική αύξηση περίπου 370 μέτρων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο 12 φορές μεταφέροντας το πλήρες ωφέλιμο φορτίο του και τελικά σταμάτησε στον δωδέκατο κύκλο. Οι δύσκολες συνθήκες υπογραμμίζουν την ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία του PV5 Cargo. Σχεδιασμένο από μηχανικούς για τη βελτιστοποίηση της πρακτικής χρηστικότητας, το PV5 αποτελεί μια εξαιρετικά αξιόπιστη λύση για βιώσιμη αστική κινητικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Οι ήρωες πίσω από το τιμόνι

Στο τιμόνι του PV5, που σημείωσε το ρεκόρ, βρισκόταν ο George Barrow, ένας αναγνωρισμένος δημοσιογράφος επαγγελματικών οχημάτων που ειδικεύεται στα van, και ο Christopher Nigemeier, ανώτερος μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe (HMETC). Ο βραβευμένος δημοσιογράφος έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη LCV. Είναι επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής του βραβείου International Van of the Year (IVOTY) από το 2016, εκπροσωπώντας το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Nigemeier κατέχει πτυχία μηχανολόγου μηχανικού και είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης του PV5.

«Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετείχα στο GUINNESS WORLD RECORDS™ - ήταν ένα απαιτητικό αλλά αξέχαστο ταξίδι», δήλωσε ο Barrow. «Εντυπωσιάστηκα πραγματικά από το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το Kia PV5: περισσότερα από 430 μίλια με μία μόνο φόρτιση και με πλήρες ωφέλιμο φορτίο. Αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα και έχω την αίσθηση ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα είναι εύκολο να καταρριφθεί! Το PV5 και ο Christopher ήταν εξαιρετικοί συμπαίκτες σε αυτή την πρόκληση και είμαι περήφανος που συνέβαλα σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ που διευρύνει τα όρια των δυνατοτήτων των ηλεκτρικών van”. Ως μηχανικός, αυτή η πρόκληση ήταν τόσο τεχνική όσο και προσωπική», δήλωσε ο Christopher Nigemeier, Ανώτερος Μηχανικός στο Τεχνικό Κέντρο της Hyundai Motor Europe. «Ο George έφερε την απίστευτη οδηγική του εμπειρία από δοκιμές άλλων βαν, ενώ εγώ είχα το πλεονέκτημα να γνωρίζω τον κινητήρα του PV5 από την αρχή μέχρι το τέλος. Έγινε ένας φιλικός ανταγωνισμός μεταξύ μας - ποιος θα μπορούσε να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε κιλοβατώρα. Στο τέλος, το ίδιο το όχημα ήταν αυτό που μας εντυπωσίασε και τους δύο».

Η προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ είχε προετοιμαστεί σχολαστικά. Επιθεωρητές από την TÜV Hessen και τον buck Vermessung επέβλεπαν τη διαδικασία φόρτισης και επαλήθευσαν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές βάρους. Η οδήγηση καταγραφόταν συνεχώς χρησιμοποιώντας GPS tracking και κάμερες στην καμπίνα. Πριν από την

αναχώρηση, η μπαταρία του PV5 φορτίστηκε στο 100% και τόσο η θύρα φόρτισης όσο και ο χώρος αποσκευών σφραγίστηκαν μέχρι το τέλος του ταξιδιού των 22 ωρών και 30 λεπτών.

Το πρώτο μέλος της ευέλικτης οικογένειας PBV της Kia

Ως το πρώτο μοντέλο της οικογένειας PBV της Kia, το PV5 βασίζεται στην καινοτόμο αρχιτεκτονική E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) και έχει σχεδιαστεί βάσει μιας αρθρωτής ιδέας "δομικών στοιχείων". Αυτή η ευελιξία επιτρέπει πολλαπλές διαμορφώσεις - Cargo, Passenger, Chassis Cab και Vehicle Accessible for Wheel Chair - για να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και προσωπικών εφαρμογών.

Η έκδοση PV5 Cargo προσφέρει έως και 4,4 κυβικά μέτρα χώρου φόρτωσης και χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου έως 790 κιλά. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από διάφορες επιλογές μπαταρίας - 51,5 kWh, 71,2 kWh και μια μελλοντική 43,3 kWh - προσαρμοσμένες στις λειτουργικές τους ανάγκες.

Με αυτό το GUINNESS WORLD RECORDS™, η Kia υπογραμμίζει τη συνεχή δέσμευσή της στην ανάπτυξη καινοτόμων, αποδοτικών και πρακτικών λύσεων για την κινητικότητα του αύριο. Το Kia PV5 Cargo, το οποίο κατέρριψε τα ρεκόρ, θα εκτεθεί στην Έκθεση Solutrans στη Λυών (EurExpo) από τις 18 Νοεμβρίου 2025, Αίθουσα 5,

Περίπτερο C130.