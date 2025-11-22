Tο PV5, τo πρώτο ηλεκτρικό van της Kia, ανακηρύχθηκε «International Van of the Year 2026»

Το ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (IVOTY), σηματοδοτώντας μια ιστορική πρώτη νίκη τόσο για την Kia όσο και για έναν Κορεάτη κατασκευαστή. Το βραβείο απονεμήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, στην ειδική τελετή Βραβείων IVOTY κατά τη διάρκεια της SOLUTRANS 2025 στη Λυών της Γαλλίας, ύστερα από ψηφοφορία επιτροπής κορυφαίων δημοσιογράφων επαγγελματικών οχημάτων από 26 χώρες.

«Συγχαρητήρια στην Kia για τη νίκη στο 34ο Διεθνές Βραβείο Van της Χρονιάς», έδωσε μέσω της δήλωσής του ο Jarlath Sweeney, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής IVOTY. «Το ηλεκτρικό Kia PV5 θέτει νέα πρότυπα καινοτομίας, αποδοτικότητας και ολοκληρωμένων δυνατοτήτων στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Συνδυάζει μηδενικές εκπομπές ρύπων με ευελιξία και πρακτικότητα, αναβαθμίζοντας τις προσδοκίες των επιχειρήσεων από ένα σύγχρονο van. Η Kia έχει μακρά ιστορία διακρίσεων στα επιβατικά της μοντέλα και τώρα η γκάμα των επαγγελματικών της μοντέλων έχει αντίστοιχο ισχυρό αντίκτυπο στον κλάδο.»

Σε ένδειξη εκτίμησης γι’ αυτήν την αναγνώριση, ο Ho Sung Song, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Corporation, δήλωσε: «Η Kia βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στα ηλεκτρικά οχήματα και το PV5 μεταφέρει αυτή τη δυναμική στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων. Αναπτύξαμε το PV5 ακούγοντας προσεκτικά τους επαγγελματίες πελάτες μας και εστιάζοντας στη δημιουργία ενός οχήματος εξαιρετικά πρακτικού, με εκλεπτυσμένη, σύγχρονη σχεδίαση και λειτουργικότητα που χαρακτηρίζει την Kia. Επιπλέον, το PV5 εισάγει καινοτομίες στην παραδοσιακή παραγωγή των LCV μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής μας με κυψέλες και ταινίες μεταφοράς, που επιτρέπει περιβαλλοντικές τροποποιήσεις. Το να επιλεγεί το PV5 ως Van της Χρονιάς 2026 στην πρώτη του εμφάνιση αποτελεί εξαιρετική τιμή. Ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η Kia μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον κλάδο και να συνεχίσει να διαμορφώνει το μέλλον της έξυπνης, βιώσιμης και ηλεκτρικής κινητικότητας για επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.»

Το ηλεκτρικό PV5 της Kia αξιολογήθηκε μαζί με άλλα έξι μοντέλα που λανσαρίστηκαν το 2025, συμπεριλαμβανομένων δύο επιπλέον ηλεκτρικών van, υπογραμμίζοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της ηλεκτροκίνησης καθώς ο κλάδος επιταχύνει προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Marc Hedrich, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Kia Europe, δήλωσε: «Η κατάκτηση του Διεθνούς Βραβείου Van της Χρονιάς είναι πραγματική τιμή και μια ισχυρή επιβεβαίωση από τους πιο καταξιωμένους δημοσιογράφους του κλάδου, ειδικά καθώς τα πρώτα οχήματα μόλις φτάνουν στην Ευρώπη. Παρότι είμαστε νέοι στην αγορά LCV, αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της Kia να προσφέρει μηχανολογική υπεροχή, σχεδίαση και πρακτικότητα, ενισχύοντας τη θέση μας ως κορυφαίου παρόχου λύσεων κινητικότητας. Ευχαριστούμε θερμά τους κριτές του IVOTY για αυτή την αναγνώριση και όλους τους εργαζομένους της Kia για την αφοσίωσή τους.»

Ένα ηλεκτρικό van για όλες τις χρήσεις

Βασισμένο στην Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S), το PV5 προσφέρει έως 416 χιλιόμετρα αυτονομίας (Cargo Long) και 412 χιλιόμετρα (Passenger) (AER, WLTP), με ταχυφόρτιση DC από 10 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά και ωφέλιμο φορτίο έως 790 κιλά. Επιπλέον, λιγότερο από έναν μήνα μετά το λανσάρισμά του, το PV5 έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο GUINNESS WORLD RECORDS για «τη μεγαλύτερη απόσταση που διανύθηκε από ηλεκτρικό van ελαφρού τύπου με μέγιστο φορτίο με μία μόνο φόρτιση», με επίδοση 693,38 χιλιομέτρων.

Ο Sangdae Kim, Executive Vice President and Head of PBV Division της Kia Corporation, πρόσθεσε: «Το 2022, η Kia δημιούργησε τη σειρά PBV με στόχο να επαναπροσδιορίσει την αγορά LCV μέσω της καινοτομίας - κάτι που ανέκαθεν χαρακτήριζε την Kia. Το Kia PV5 υλοποιεί αυτό το όραμα και η κατάκτηση του International Van of the Year με το πρώτο μας μοντέλο PBV να επιβεβαιώνει ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Το PV5 αναπτύχθηκε ακούγοντας ενεργά τις ανάγκες των πελατών, με κάθε λεπτομέρεια προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό το βραβείο αποτελεί σημαντικό ορόσημο, όμως η πορεία μας για να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους πελάτες συνεχίζεται καθώς επεκτείνουμε τη γκάμα PBV».