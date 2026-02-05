Το κόλπο των σεφ με τη λαδόκολλα: Γιατί τη βρέχουν πριν τη βάλουν στο ταψί
Ένα μικρό αλλά έξυπνο μαγειρικό τρικ εφαρμόζουν όλο και περισσότεροι σεφ, κάνοντας τη λαδόκολλα πολύ πιο εύχρηστη στο ψήσιμο.
Στις επαγγελματικές αλλά και τις οικιακές κουζίνες εφαρμόζεται ένα απλό κόλπο: πριν στρωθεί η λαδόκολλα στο ταψί, τσαλακώνεται, βρέχεται με κρύο νερό και στη συνέχεια στραγγίζεται καλά. Η κίνηση αυτή, αν και στην αρχή φαίνεται παράξενη, κάνει τη διαδικασία του ψησίματος πιο εύκολη και πιο ελεγχόμενη. Όταν η λαδόκολλα είναι στεγνή, τείνει να επιστρέφει στο άκαμπτο αρχικό της σχήμα, δημιουργώντας πτυχώσεις και «φουσκώματα» που σηκώνονται από το ταψί ή τη φόρμα. Με το βρέξιμο, γίνεται πιο εύκαμπτη και προσαρμόζεται καλύτερα στην επιφάνεια, αποφεύγοντας αυτά τα προβλήματα.
