Το κόλπο των σεφ με τη λαδόκολλα: Γιατί τη βρέχουν πριν τη βάλουν στο ταψί

Στις επαγγελματικές αλλά και τις οικιακές κουζίνες εφαρμόζεται ένα απλό κόλπο: πριν στρωθεί η λαδόκολλα στο ταψί, τσαλακώνεται, βρέχεται με κρύο νερό και στη συνέχεια στραγγίζεται καλά. Η κίνηση αυτή, αν και στην αρχή φαίνεται παράξενη, κάνει τη διαδικασία του ψησίματος πιο εύκολη και πιο ελεγχόμενη. Όταν η λαδόκολλα είναι στεγνή, τείνει να επιστρέφει στο άκαμπτο αρχικό της σχήμα, δημιουργώντας πτυχώσεις και «φουσκώματα» που σηκώνονται από το ταψί ή τη φόρμα. Με το βρέξιμο, γίνεται πιο εύκαμπτη και προσαρμόζεται καλύτερα στην επιφάνεια, αποφεύγοντας αυτά τα προβλήματα.

Δες πώς αυτό το απλό κόλπο βελτιώνει το ψήσιμο και σε ποιες συνταγές κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.