Γιατί να αλλάξεις τον τρόπο που βάζεις αλάτι στο πλυντήριο πιάτων

Το πλυντήριο πιάτων έχει γίνει βασικός «σύμμαχος» σε πολλά σπίτια, όμως συχνά χρησιμοποιείται χωρίς να δίνεται σημασία σε μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Ένας απλός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα και να μεταμορφώσει την εικόνα των πιάτων μετά το πλύσιμο.

Δες πώς να χρησιμοποιείς σωστά το αλάτι και να πετύχεις αποτέλεσμα που διαρκεί.