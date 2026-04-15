«Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» επιστρέφει - Το πρώτο teaser, η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα και το νέο καστ

Το Netflix ανήρτησε το πρώτο επίσημο teaser της σειράς «Το μικρό σπίτι στο Λιβάδι» και οι φανατικοί θαυμαστές έχουν ξετρελαθεί. Η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Ίνγκαλς και τη ζωή του Τσαρλς και της Κάρολιν με τα παιδιά τους σε μια φάρμα στις αγροτικές περιοχές των μεσοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, στα τέλη του 19ου αιώνα.

Στο βασικό καστ η Alice Halsey στον ρόλο της Laura Ingalls, ο Luke Bracey ως Charles Ingalls και ο Crosby Fitzgerald ως Caroline Ingalls. Στη διανομή περιλαμβάνονται επίσης οι Skywalker Hughes, Jocko Sims, Warren Christie, Wren Zhawenim Gotts, Meegwun Fairbrother και Alyssa Wapanatâhk.

Η πλατφόρμα επιβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για δύο σεζόν, καθεμιά από τις οποίες αποτελείται από 8 επεισόδια και η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 9 Ιουλίου.