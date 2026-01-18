Το μυστήριο που συγκλόνισε το ιταλικό ποδόσφαιρο: Η κατάρρευση της Φιορεντίνα από υπνωτικά στο νερό

Στις 4 Νοεμβρίου 1962 (σε ορισμένες πηγές το γεγονός αναφέρεται πως έγινε το 1961), το ποδόσφαιρο της Serie A γνώρισε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές του. Δεν υπήρξαν ματωμένα αποδυτήρια, ούτε επεισόδια στις εξέδρες. Υπήρξε όμως κάτι πολύ πιο τρομακτικό: μια ολόκληρη ομάδα που κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, αφού ήπιε νερό... νοθευμένο με υπνωτικά χάπια.



Η Φιορεντίνα, που ήταν τότε πρωταγωνίστρια του ιταλικού πρωταθλήματος, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστο.



Η μέρα που οι παίκτες άρχισαν να λιποθυμούν

Πηγή: Fiorentina FC

Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Σαμπντόρια, οι παίκτες της Φιορεντίνα άρχισαν να εμφανίζουν περίεργα συμπτώματα, όπως έντονη υπνηλία, ζαλάδες, σύγχυση, απώλεια ισορροπίας.

Στην αρχή κανείς δεν ανησύχησε. Όταν όμως πολλοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν στα αποδυτήρια, έγινε σαφές ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά. Οι γιατροί που τους εξέτασαν διαπίστωσαν πως στον οργανισμό τους υπήρχαν υπνωτικές ουσίες, τις οποίες κανείς δεν είχε συνταγογραφήσει.



Το νερό που χρησιμοποιήθηκε ως όπλο

BBC

Η έρευνα κατέληξε γρήγορα στο πιο σοκαριστικό συμπέρασμα πως το νερό που είχαν πιει οι παίκτες είχε νοθευτεί με υπνωτικά χάπια. Δεν μιλάμε για λάθος ή αμέλεια. Μιλάμε για εσκεμμένη πράξη.

Κάποιος είχε πρόσβαση στο χώρο της ομάδας, προφανώς γνώριζε το πρόγραμμα της και ήξερε ακριβώς πότε να δράσει. Για την ιστορία το παιχνίδι αναβλήθηκε, αλλά το σοκ ήταν έτσι κι αλλίως τεράστιο, αφού, για πρώτη φορά στην ιστορία του ιταλικού ποδοσφαίρου, υπήρχαν ενδείξεις απόπειρας μαζικής δηλητηρίασης ομάδας.



Η σκιά μιας σκοτεινής ιστορίας που δεν είδαν οι κάμερες και τα ερωτηματικά

Πηγή: Italy Football

Παρά τις έρευνες, κανένας δεν καταδικάστηκε, δεν κατάλαβε κανείς ποιο ήταν το κίνητρο του δράστη και υπήρχαν μόνο θεωρίες που μέχρι και σήμερα δεν μπορούν να αποδειχθούν.

Θεωρίες όπως η δράση ενός στοιχηματικού κυκλώματος, αγωνιστικό σαμποτάζ από την πλευρά του αντιπάλου και εσωτερική πληροφόρηση, ακόμη και πολιτικές ή οικονομικές πιέσεις για ήττα της Φιορεντίνα. Ο φάκελος ωστόσο έκλεισε, αφήνοντας πίσω του μόνο ερωτηματικά.

