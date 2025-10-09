Το μποτιλιάρισμα του αιώνα από ψηλά: Απίστευτο «ποτάμι» αυτοκινήτων στην Κίνα - Δείτε βίντεο

Μπορεί οι Αθηναίοι να παραπονιούνται για την πρωινή κίνηση στον Κηφισό και οι Θεσσαλονικείς για το μποτιλιάρισμα στην Τσιμισκή, αλλά και οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν αστείες μπροστά σε αυτό που συνέβη στην Κίνα.

Τη Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου, χιλιάδες οδηγοί βρέθηκαν κολλημένοι σε ένα κυριολεκτικά απέραντο κυκλοφοριακό «ποτάμι» κατά την επιστροφή τους από τις οκταήμερες διακοπές για την Εθνική Ημέρα και τη Γιορτή της Σελήνης με την υπομονή τους να δοκιμάζεται πέρα από κάθε όριο.

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, «πλημμύρισε» από αυτοκίνητα, με θεαματικά πλάνα από drone να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να γίνονται viral. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο την τελευταία ημέρα των διακοπών περισσότερα από 120.000 οχήματα πέρασαν από το σημείο.

Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις σημαντικότερες γιορτές οικογενειακής επανένωσης στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατ. ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διάρκεια επτά ημερών.

Για την ιστορία, τέτοιες εικόνες δεν είναι πρωτόγνωρες. Το πιο διάσημο περιστατικό σημειώθηκε το 2010, όταν μια κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου – Θιβέτ. Στις 14 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, μια σειρά βλαβών σε φορτηγά προκάλεσε μποτιλιάρισμα που ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα!



Και κάπως έτσι, τα δημοσιογραφικά «κλισέ» της Ελλάδας —μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, αυξημένη κίνηση, μαζική έξοδος εκδρομέων— απέναντι στις εικόνες από την μακρινή Κίνα φαίνονται μικρά, καθώς εκεί ο πήχης ανεβαίνει σε τελείως άλλο επίπεδο!

Δείτε βίντεο:

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025