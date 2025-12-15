Το νέο DS N°4 κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά

Η DS Automobiles ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των premium compact hatchback με το DS N°4, το μοντέλο που ενσαρκώνει όσο λίγα το γαλλικό savoir-faire, τη σχεδιαστική τόλμη και την τεχνολογική πρωτοπορία. Το νέο N°4 ξεκινά επίσημα την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, απευθυνόμενο σε οδηγούς που δεν αρκούνται στα συνηθισμένα και αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα απλό αυτοκίνητο καθημερινής μετακίνησης.

Σχεδίαση που ισορροπεί ανάμεσα σε hatchback και crossover

Με μήκος 4,40 μέτρα, πλάτος 1,87 μ. και ύψος 1,47 μ., το DS N°4 ξεφεύγει από τα στερεότυπα της κατηγορίας. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος των 19 εκατοστών και οι μεγάλοι τροχοί διαμέτρου 72 εκ. του προσδίδουν μια crossover δυναμική, χωρίς να χάνει τον κομψό χαρακτήρα ενός premium hatchback. Η νέα φωτεινή υπογραφή, εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-Tense Performance και το DS N°8, με το φωτιζόμενο λογότυπο στο κέντρο της μάσκας, χαρίζει στο αυτοκίνητο μια ξεχωριστή, σχεδόν θεατρική παρουσία στον δρόμο.

Η πιο ολοκληρωμένη εξηλεκτρισμένη γκάμα της κατηγορίας

Το DS N°4 είναι το μοναδικό premium hatchback που προσφέρει τόσο ευρεία γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προφίλ χρήστη. Για πρώτη φορά, διατίθεται η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-Tense με 213 ίππους και αυτονομία έως 450 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP. Η μπαταρία των 58,3 kWh τύπου NMC συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ η δυνατότητα ταχείας φόρτισης επιτρέπει ανάκτηση 100 χιλιομέτρων αυτονομίας σε μόλις 11 λεπτά.

Η plug-in hybrid έκδοση αποδίδει 225 ίππους και 360 Nm ροπής, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 81 χιλιομέτρων, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με το παρελθόν. Το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη eDCT7 βελτιώνει τόσο τις επιδόσεις όσο και την κατανάλωση, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 7,4 δευτερόλεπτα. Η γκάμα ολοκληρώνεται με την αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση των 145 ίππων, που μπορεί σε αστικές συνθήκες να κινείται ηλεκτρικά έως και το 50% του χρόνου, χωρίς καμία επίπτωση στον χώρο αποσκευών.

Οδηγική εμπειρία με έμφαση στην άνεση και την ακρίβεια

Χτισμένο πάνω στην αρθρωτή πλατφόρμα EMP2, το DS N°4 έχει εξελιχθεί με στόχο την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στον δυναμισμό και την άνεση. Η ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης έχουν ρυθμιστεί με ακρίβεια, προσφέροντας κορυφαία ποιότητα κύλισης και σίγουρο κράτημα, είτε πρόκειται για την ηλεκτρική E-Tense είτε για τις υβριδικές εκδόσεις. Κάθε διαδρομή μετατρέπεται σε μια ήρεμη αλλά ταυτόχρονα απολαυστική εμπειρία.

Τεχνολογία που φέρνει το μέλλον στο παρόν

Το DS N°4 ενσωματώνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, με κορυφαίο το DS Drive Assist 2.0, προσφέροντας ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, αλλαγή λωρίδας και προσαρμογή ταχύτητας βάσει της σήμανσης. Οι προβολείς DS Matrix LED Vision εξασφαλίζουν άριστη ορατότητα έως 300 μέτρα χωρίς να θαμπώνουν τους άλλους οδηγούς, ενώ το DS Driver Attention Monitoring παρακολουθεί συνεχώς την κόπωση του οδηγού.

Στο εσωτερικό, το DS Extended Head Up Display 21 ιντσών δημιουργεί ένα εντυπωσιακό εφέ προβολής τεσσάρων μέτρων μπροστά από το παρμπρίζ. Το ψηφιακό οικοσύστημα DS IRIS SYSTEM, με κεντρική οθόνη 10 ιντσών, widgets και ενσωματωμένο ChatGPT, φέρνει την εμπειρία ενός έξυπνου smartphone στην καμπίνα.

Εκδόσεις εξοπλισμού και η ξεχωριστή υπογραφή Jules Verne

Το DS N°4 διατίθεται στις εκδόσεις Pallas και Étoile, με πολυτελή υλικά, υψηλή ποιότητα κατασκευής και πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό. Η Étoile ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη με προηγμένα συστήματα φωτισμού, άνεσης και ασφάλειας, ενώ η έκδοση Étoile+ με δέρμα Nappa απευθύνεται σε όσους θέλουν την απόλυτη premium εμπειρία.

Ξεχωριστή θέση στη γκάμα έχει η limited συλλογή DS N°4 Jules Verne, εμπνευσμένη από το «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», με μοναδικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες και ατμόσφαιρα που θυμίζει ταξίδι εξερεύνησης.

Μια αυθεντική είσοδος στο γαλλικό exclusivity

Το νέο DS N°4 δεν ακολουθεί τη λογική της μαζικής παραγωγής. Αντίθετα, απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεχωρίζουν, συνδυάζοντας σχεδίαση, τεχνολογία και εξηλεκτρισμό με έναν αυθεντικά γαλλικό χαρακτήρα. Με ανταγωνιστική τιμολόγηση και ειδικά προνόμια για τους πρώτους πελάτες στην Ελλάδα, το DS N°4 έρχεται να αλλάξει τους κανόνες στο premium compact segment.

Για τους πρώτους πελάτες που θα εισέλθουν στον εκλεπτυσμένο κόσμο της DS αναζητώντας την avant-garde εμπειρία, η ελληνική αντιπροσωπεία της DS Automobiles, μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, προσφέρει ένα αποκλειστικό Πακέτο Καλωσορίσματος με όφελος δωρεάν εξοπλισμού αξίας 2.500€.

Ακολουθούν οι λιανικές τιμές διάθεσης του νέου DS No4 (χωρίς κρατική επιδότηση):

Υβριδικά μοντέλα

• DS N°4 HYBRID PALLAS από 33.900€

• DS N°4 HYBRID JULES VERNE από 36.900€

• DS N°4 HYBRID ÉTOILE από 37.900€

• DS N°4 HYBRID ÉTOILE+ από 40.500€

Plug-in Υβριδικά μοντέλα

• DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS από 47.500€

• DS N°4 PLUG-IN HYBRID JULES VERNE από 50.500€

• DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE από 51.500€

• DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE+ από 54.100€

Ηλεκτρικά μοντέλα

• DS N°4 E-TENSE PALLAS από 46.000€

• DS N°4 E-TENSE JULES VERNE από 48.500€

• DS N°4 E-TENSE ÉTOILE από 49.500€

