Η DS Automobiles στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Από το 2019 η DS Automobiles είναι συνεργάτης της Paris Fashion Week και ανανεώνει τη στήριξή της σε αυτήν τη σημαντική διοργάνωση με διεθνή απήχηση στον κόσμο της μόδας. Ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας υπηρετώντας την Τέχνη του Ταξιδιού, το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της Paris Fashion Week. Μια ειδική σειρά από 20 DS N°8 με το λογότυπο της διοργάνωσης θα κυκλοφορήσει στους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας Γυναικεία Ένδυση Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου.



"Το DS N°8 κλέβει τις εντυπώσεις, συνοδεύοντας τις επιδείξεις μόδας στους ομορφότερους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης μόδας που τιμά τη δημιουργικότητα, το σχέδιο και την αβανγκάρντ.” δήλωσε ο Xavier Peugeot, ο CEO της DS Automobiles.

Μια μοναδική εμπειρία για τους πρωτοπόρους της μόδας

Με πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες και κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, τα μοντέλα DS N°8 που διατίθενται στην Paris Fashion Week θα ενθουσιάσουν τους επιβάτες τους με την ολοκληρωμένη άνεση, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προηγμένη τεχνολογία τους.

Το εσωτερικό του DS N°8 ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της DS Automobiles και του κόσμου της μόδας, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά υλικά και μοναδικά φινιρίσματα εσωτερικού χώρου, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού, ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» και ειδικό φινίρισμα στα καθίσματα σε στυλ μπρασελέ ρολογιού. Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές δεξιότητες, που βρίσκονται αποκλειστικά στις δημιουργίες της DS Automobiles, βρίσκουν εδώ ιδιαίτερη έκφραση και τονίζουν τον αβανγκάρντ χαρακτήρα της DS Automobiles.