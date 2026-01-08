Η DS Automobiles στο σαλόνι αυτοκίνητου των Βρυξελλών

Το Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών αποτελεί για άλλη μια χρονιά εφαλτήριο για την DS Automobiles να παρουσιάσει τις νέες δημιουργίες της και να συναντήσει τους πελάτες της, έχοντας διαμορφώσει έναν φιλόξενο χώρο σχεδιασμένο να υποδέχεται τους επισκέπτες σε ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας.

Στο περίπτερο της DS Automobiles, θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν όλες τις δημιουργίες, αλλά και να διαμορφώσουν το DS των ονείρων τους με το ψηφιακό DS DESIGN STUDIO, το οποίο επιτρέπει την προσωπική διαμόρφωση μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι επισκέπτες θα εντυπωσιαστούν επίσης με τη φροντίδα που δόθηκε στη δημιουργία αυτού του φιλόξενου χώρου, του οποίου οι τοίχοι είναι για πρώτη φορά επενδυμένοι με σφυρήλατο μέταλλο σε σαμπανιζέ χρώμα. Μοναδικό και αποκλειστικό, είναι το νέο χαρακτηριστικό υλικό της DS Automobiles, το οποίο χρησιμοποίησε επίσης στην παρουσίαση των νέων N°8 και N°4.

Τα μοντέλα της DS Automobiles στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών

Μια μοναδική δημιουργία!

Ο Xavier Peugeot, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles, θα παρουσιάσει μια μοναδική δημιουργία στη συνέντευξη τύπου της μάρκας στις 9 Ιανουαρίου στις 11 π.μ.

DS E-Tense FE25

Ακριβώς δίπλα του θα βρίσκεται το ηλεκτρικό μονοθέσιο του νεαρού οδηγού Taylor Barnard, ο οποίος αγωνίζεται με την DS Automobiles και την ομάδα DS Penske στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E. Η DS Automobiles, που συμμετέχει στη Formula E από το 2015, έχει ήδη κερδίσει τέσσερις Παγκόσμιους Τίτλους (δύο κατασκευαστών και δύο οδηγών). Το DS E-Tense FE25 είναι ένα μονοθέσιο τελευταίας τεχνολογίας 3ης γενιάς, ικανό να επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε μόλις 1,82 δευτερόλεπτα.

DS 3 E-Tense Performance Line

Το DS 3 είναι ένα Urban SUV με δυναμικό σχεδιασμό. Συμπαγές και ευέλικτο, ενσαρκώνει τη δυναμική κομψότητα και την ελευθερία κινήσεων με έντονη προσωπικότητα. Ο τολμηρός σχεδιασμός, η εκλεπτυσμένη φωτιστική υπογραφή και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός το καθιστούν ένα πραγματικά ξεχωριστό μοντέλο. Στο εσωτερικό, η προσοχή στα υλικά, το φινίρισμα και την άνεση δημιουργεί μια ασύγκριτη ατμόσφαιρα. Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το DS 3 σε χρώμα Cashmere θα παρουσιαστεί στην 100% ηλεκτρική έκδοση E-TENSE με 156 hp και στη σειρά DS Performance Line Limited Edition. Αυτή η ειδική έκδοση τιμά την αγωνιστική ομάδα DS Performance, με αποκλειστικά χαρακτηριστικά σχεδίασης και εξοπλισμού.

N°4 E-Tense Performance Line

Με αυτονομία 450 χλμ. και ισχύ 213 ίππων, το 100% ηλεκτρικό DS N°4 E-Tense αποτελεί μια μοναδική πρόταση στην κατηγορία των premium compact hatchback. Διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά για ηλεκτρικά οχήματα, όπως το EV Routing στο αυτοκίνητο, αντλία θερμότητας, τη θερμική προετοιμασία της μπαταρίας, την εφαρμογή e-Routes και τη λειτουργία e-Remote Control. Προσφέροντας την ευρύτερη γκάμα κινητήρων πολλαπλών πηγών ενέργειας στην κατηγορία του, το DS N°4 διατίθεται επίσης ως Hybrid (145 hp), με αυτονομία έως 1.000 km μεταξύ των ανεφοδιασμών (τιμή υπολογισμένη από την εγκεκριμένη κατανάλωση WLTP) με έως 50% του χρόνου κίνησης σε ηλεκτρική λειτουργία (σε αστικές περιοχές), καθώς και ως PHEV με 225 hp και αυτονομία έως 81 km σε πλήρως ηλεκτρική λειτουργία. Στις Βρυξέλλες, το DS E-Tense θα παρουσιαστεί στην έκδοση DS Performance Line, που πρόκειται να κυκλοφορήσει ως Limited Edition, σε χρώμα Cashmere.



DS 7 Plug-In Hybrid 225 Etoile

Ένα επιβλητικό και κομψό SUV, σχεδιασμένο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το DS 7 συνδυάζει δυναμική παρουσία, τεχνική αρτιότητα και αξιοσημείωτη άνεση. Στην έκδοση Plug-In Hybrid 225, παρέχει ομαλή, αποδοτική και υψηλών επιδόσεων οδήγηση, ιδανική για καθημερινά ταξίδια καθώς και για πιο μακρινές αποδράσεις. Στο εσωτερικό, κάθε λεπτομέρεια αποτελεί απόδειξη μιας μοναδικής τεχνογνωσίας, με επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, προσεγμένο φινίρισμα και πολυτελή εσωτερική ατμόσφαιρα. Στις Βρυξέλλες, το μοντέλο που θα εκτεθεί θα είναι ένα DS 7 Plug-In Hybrid 225 σε προδιαγραφές Etoile, σε χρώμα Crystal Pearl με εσωτερικό διάκοσμο από Δέρμα Nappa σε χρώμα Basalt Black.

N°8 Long Range Etoile

Το N°8, ένα 100% ηλεκτρικό Crossover, είναι η νέα ναυαρχίδα της μάρκας. Το μοντέλο εγκαινιάζει μια νέα ηλεκτρική εποχή, με τολμηρό σχεδιασμό που έχει δημιουργηθεί για μέγιστη αεροδυναμική απόδοση, εκλεπτυσμένο και υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό και την απόλυτη δυναμική ηρεμία. Το N°8 Long Range έχει αυτονομία έως 750 km με κατανάλωση 15,9 kWh/100 km (συνδυασμένη κατανάλωση WLTP). Διαθέτει επίσης εξαιρετική αυτονομία σε αυτοκινητόδρομο άνω των 500 km. Αυτή η αυτονομία ρεκόρ επιτεύχθηκε χάρη στους αξιοσημείωτους συντελεστές Cx 0,24 και SCx 0,63 dm². Το DS N°8 διατίθεται με δύο χωρητικότητες μπαταρίας, σε συνδυασμό με μετάδοση της κίνησης σε 2 ή 4 τροχούς, και ισχύ έως 350 hp (ή 375 hp σε Power Peak). Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, το N°8 θα είναι σε χρώμα Palladium Grey με εκτεταμένη διχρωμία, σε προδιαγραφές Etoile, με εσωτερικό από Δέρμα Nappa σε χρώμα Chestnut Brown.