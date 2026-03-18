Αποκάλυψη για το DS N°7: Avant-garde σχεδίαση και ηλεκτρική αυτονομία 740 χιλιομέτρων

Με έμπνευση από την υψηλή ραπτική και τεχνολογία αιχμής, το νέο DS N°7 μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια "First Class" εμπειρία ταξιδιού.

DS N°7: Η Γαλλική τέχνη του ταξιδιού σε νέα διάσταση

Υπάρχουν αυτοκίνητα που απλώς σε μεταφέρουν, και υπάρχουν και εκείνα που σε προσκαλούν να ζήσεις τη διαδρομή. Η DS Automobiles, πιστή στη φιλοσοφία της "The Art of Travel", αποκάλυψε το νέο DS N°7. Δεν πρόκειται για μια απλή αντικατάσταση του δημοφιλούς DS 7, αλλά για ένα στρατηγικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη νέα, ώριμη εποχή της μάρκας.

Σχεδίαση που μαγνητίζει το βλέμμα

Το DS N°7 καταφέρνει να δείχνει στιβαρό και ταυτόχρονα αέρινο. Με μήκος που αυξήθηκε στα 4,66 μέτρα και μεταξόνιο 2,79 μέτρων, προσφέρει πλέον ακόμα μεγαλύτερη άνεση στους επιβάτες, χωρίς να χάνει την ευελιξία του στην πόλη.

Η σιλουέτα του είναι ένα μάθημα αεροδυναμικής (Cx 0,26), με την οροφή να σβήνει κομψά σε ένα spoiler, θυμίζοντας το εντυπωσιακό concept Ds Aero Sport Lounge. Στο εμπρός μέρος, η νέα φωτιστική υπογραφή DS Light Blade σε σχήμα V και η φωτιζόμενη μάσκα DS Luminascreen δίνουν στο SUV μια σχεδόν απόκοσμη, high-tech γοητεία.

Εσωτερικό: Ένα σαλόνι υψηλής ραπτικής

Περνώντας στην καμπίνα, η αίσθηση "First Class" είναι διάχυτη. Η DS είναι η μοναδική μάρκα που τολμά να συνδυάσει δέρμα Nappa σε μοτίβο μπρασελέ ρολογιού με λεπτομέρειες από πραγματικό ξύλο ή Alcantara σε μοναδικές αποχρώσεις όπως το Eternal Blue.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι συγκλονιστική: Aπό τις μαργαριταρένιες ραφές (Pearl Stitching) μέχρι το νέο τιμόνι σε σχήμα X που ανατρέπει τα καθιερωμένα.

Η τεχνολογία υπηρετεί την ηρεμία του οδηγού. Το σύστημα DS IRIS 2.0 με οθόνη 16 ιντσών ενσωματώνει πλέον το ChatGPT, επιτρέποντας στον οδηγό να συνομιλεί φυσικά με το αυτοκίνητό του. Παράλληλα, το Extended Head-Up Display 21 ιντσών προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες στο παρμπρίζ, ώστε τα μάτια να μένουν πάντα στον δρόμο.

Ηλεκτρική ελευθερία χωρίς συμβιβασμούς

Το μεγάλο νέο κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Η έκδοση E-Tense Long Range εξοπλίζεται με μπαταρία 97,2 kWh (κατασκευασμένη στη Γαλλία), προσφέροντας την κορυφαία αυτονομία των 740 χιλιομέτρων (WLTP). Για όσους αναζητούν επιδόσεις, η τετρακίνητη έκδοση των 375 ίππων προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Η φόρτιση δεν αποτελεί πλέον πηγή άγχους. Σε έναν ταχυφορτιστή DC, το DS N°7 μπορεί να ανακτήσει 190 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Επιπλέον, η λειτουργία V2L επιτρέπει στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως "power bank", τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές όπως ποδήλατα ή laptops.

Άνεση που «διαβάζει» τον δρόμο

Η οδηγική εμπειρία απογειώνεται με την ανάρτηση DS Active Scan Suspension. Μια κάμερα σαρώνει το οδόστρωμα και ρυθμίζει κάθε αμορτισέρ ξεχωριστά πριν ο τροχός συναντήσει την ανωμαλία.

Το αποτέλεσμα; Μια "μαγική" αίσθηση σταθερότητας και άνεσης. Την εικόνα συμπληρώνει το ηχοσύστημα Focal Electra 3D με 14 ηχεία, μετατρέποντας την καμπίνα σε κινητή αίθουσα συναυλιών.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Το DS N°7 είναι ένα γνήσιο ευρωπαϊκό προϊόν, με την παραγωγή και τους προμηθευτές του να έχουν βαθιές ρίζες στην Γηραιά Ήπειρο.

Με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και βιώσιμες μεθόδους επεξεργασίας, αποδεικνύει ότι η πολυτέλεια μπορεί να είναι και υπεύθυνη.

Το εμπορικό λανσάρισμα του νέου DS N°7 αναμένεται το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υποσχόμενο να φέρει τη γαλλική φινέτσα σε κάθε γωνιά των ευρωπαϊκών δρόμων.