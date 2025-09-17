Το νέο επαγγελματικό βήμα «έκπληξη» του Άκη Τσελέντη

Νέα επαγγελματικά βήματα ακολουθεί ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης.

Συγκεκριμένα, άνοιξε παγωτατζίδικο - πού αλλού! - στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, απ' όπου κατάγεται. Δεν είναι όμως ένα απλό παγωτατζίδικο. Το κτίριο είναι το ισόγειο ενός ανακαινισμένου αρχοντικού του 1840.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο ίδιος, το «κατάστημα ανήκει στο 10% των καλύτερων σημείων παγκοσμίως».

Η ανάρτηση Τσελέντη

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του το καλοκαίρι ο γνωστός σεισμολόγος είχε γράψει:

««KAYAK Φισκάρδου-ελάτε να σας δροσίσουμε»

Το κατάστημα παγωτών KAYAK στo Φισκάρδο που λειτουργεί στο ισόγειο του ξενοδοχείου FISCARDONNA Luxury suites αναδείχθηκε και βραβεύτηκε από το TRIPADVISOR: “TRAVELERS’ CHOICE”.

Το ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ κατάστημα ανήκει στο 10% των καλύτερων σημείων παγκοσμίως!

Η επιλογή γίνεται από την Tripadvisor κάθε χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη το search του σημείου, την μέτρηση επισκεψιμότητας, τα σχόλια και τις photos που ανεβάζουν οι επισκέπτες.

Στο εισόγειο του Fiscardonna luxury suites αποφασίσαμε να εγκαταστήσουμε την KAYAK ICE-CREAM BOUTIQUE που διαθέτει την Rolls-Royce των παγωτών εφάμιλλη της αισθητικής του Fiscardonna.

Στόχος μας ήταν όχι το κέρδος αλλά να σεβαστούμε την αρχιτεκτονική του κτιρίου και να το εντάξουμε ΑΡΜΟΝΙΚΑ στον διατηρητέο πολεοδομικό ιστό του Φισκάρδου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του χωριού προς την κατεύθυνση προσέλκυσης υψηλού επιπέδου τουριστών».