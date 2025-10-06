Το νέο (πλούσιο) αρχείο Τσίπρα και ο ρόλος του Γιάννη Μπαλάφα

Όσο ο Αλέξης Τσίπρας ταλαντεύονταν για το αν θα πρέπει να προχωρήσει στη συγγραφή ή όχι του βιβλίου του, φρόντισε με κάθε τρόπο να φτιάξει το δικό του αρχείο. Περιλαμβάνει, κυρίως, συνεντεύξεις και ομιλίες του, αλλά και δημοσιεύματα του Τύπου, της περιόδου 2008-2023.



Δεν έμεινε, όμως, μόνο στις διαδικτυακές πηγές και τα αποκόμματα που είχαν κρατήσει οι συνεργάτες του, όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή δηλαδή, που εξελέγη πρόεδρος του Συνασπισμού, μέχρι και την ημέρα που παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.



Αναζήτησε και από τρίτους υλικό. Και από πολλά στελέχη του κόμματος του. Έμαθα, λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο αρχείο όλων αυτών των ετών -προερχόμενο, κατά βάση, από τον Τύπο- το διατηρούσε ο Γιάννης Μπαλάφας.



Μάλιστα, με αυτό το αρχειακό υλικό έγραψε και ο ίδιος τα δύο βιβλία του. Όπως μου μετέφεραν, του το προσέφερε με μεγάλη χαρά. Άλλωστε, στον Αλέξη Τσίπρα έχει τεράστια αδυναμία και εκτίμηση. Το οποίο είναι αμοιβαίο, διότι μην ξεχνάμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει προλογίσει το τελευταίο βιβλίο του Μπαλάφα, με τίτλο «Η άνοδος, η πτώση, το Αύριο» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έδωσε το παρών και στην παρουσίαση του.