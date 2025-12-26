Το νέο MGS5 EV είναι διαθέσιμο στη χώρα μας

Η MG ανακοινώνει το λανσάρισμα του νέου MGS5 EV στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης στην κατηγορία των C-SUV, μια πολύ καλή πρόταση αφού ξεκινά με ασυναγώνιστη τιμή, μόλις από €26.950, που περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης “Κινούμαι Ηλεκτρικά 3”!

Το νέο MGS5 EV συνδυάζει δυναμικό και σύγχρονο σχεδιασμό με πρακτικότητα και άνεση, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο της καθημερινής μετακίνησης, όσο και των μεγαλύτερων διαδρομών. Η σχεδίασή του αποτυπώνει ξεκάθαρα τον ηλεκτρικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ το ευρύχωρο και εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει υψηλό επίπεδο ποιότητας και λειτουργικότητας για όλους τους επιβάτες.

Ως αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV, το MGS5 EV προσφέρει αθόρυβη και ομαλή οδήγηση, άμεση απόκριση και αποδοτική διαχείριση ενέργειας, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Με το λανσάρισμα του MGS5EV στην Ελλάδα, ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία της MG στην ηλεκτροκίνηση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για προσιτές, σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις βιώσιμης μετακίνησης. Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49kWh και 64kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Το MGS5 EV προέρχεται από μια εξειδικευμένη πλατφόρμα με κίνηση στους πίσω τροχούς και υιοθετεί έναν συνδυασμό ανεξάρτητης ανάρτησης MacPherson εμπρός και πέντε συνδέσμων πίσω, ο οποίος ικανοποιεί τόσο την ευελιξία όσο και τη μέγιστη άνεση.

Διατίθενται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα υπερπλήρη σε συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού, αλλά και στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση κλπ.

Συνοψίζοντας, το νέο MGS5 EV συνδυάζει απόδοση, αυτονομία και σύγχρονες τεχνολογίες φόρτισης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης ηλεκτρικής μετακίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr.