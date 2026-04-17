To Netflix αναβάθμισε την εφαρμογή για κινητά, ενισχύοντας τα κάθετα videos

Η Netflix ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης επενδυτών της μια μεγάλη ανανέωση για την εφαρμογή της πλατφόρμας σε κινητά με λειτουργικό Android/iOS. Στόχος είναι η καλύτερη ενσωμάτωση των vertical short-form videos (κάθετων videos στη μορφή του TikTok), με στόχο για διάθεση έως και τα τέλη του 2026.



TikTok-Style feed για εύκολη ανακάλυψη περιεχομένου

Από τον Μάιο του 2025 δοκιμάζεται αυτό το vertical video feed με clips από σειρές και ταινίες, αλλά και δυνατότητες για εντολές πλοήγησης παρόμοιες με αυτές των σύγχρονων social media. Το νέο περιβάλλον χρήσης θα επεκταθεί σε video podcasts, ομιλίες από TED και original shorts, αυξάνοντας την αλληλεπίδραση και τον χρόνο χρήσης. Ο Co-CEO του Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, δήλωσε πως αυτή η αλλαγή «βοηθά στην ανάπτυξη της επιχείρησης για την επόμενη δεκαετία».



Νέο UI για καλύτερο multitasking

Το redesign θα βελτιώσει την εμφάνιση των σειρών και των ταινιών σε μικρές οθόνες, παρόμοια με τον τρόπο που το κάνει η εφαρμογή στις τηλεοράσεις, που ενημερώθηκε σχετικά τον περσινό Μάιο. Η ενημέρωση αυτή θα επιτρέπει παράλληλη πλοήγηση σε προτάσεις ενώ παίζει ένα video, με έμφαση σε πιο προσωποποιημένες προτάσεις.



Η στρατηγική

Με 30+ video podcasts και originals, η Netflix στοχεύει σε ημερήσια αλληλεπίδραση με τους συνδρομητές της, όχι απλά σαν ένα κλασικό app για social media, αλλά σαν ένα εργαλείο που θα βοηθήσει το streaming. Τα πρώτα τεστ που έγιναν για πάνω από 6 μήνες είχαν θετικά αποτελέσματα, με τα clips από ταινίες και σειρές να προβάλλονται εκατομμύρια φορές.