Το Nissan Juke τώρα ακόμα πιο προσιτό, με νέες μεγάλες προσφορές

Διατίθεται με δύο επιλογές κινητήρων - βενζίνης και υβριδικό - προσφέροντας συνδυασμούς που καλύπτουν κάθε ανάγκη οδηγού, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο DCT στη βενζινοκίνητη έκδοση και αυτόματο κιβώτιο στη υβριδική. Το Juke Hybrid, ξεχωρίζει με την υβριδική τεχνολογία της Nissan, προσφέροντας έως και 80% ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, 145 ίππους και εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.

Το Nissan Juke είναι ετοιμοπαράδοτο και στις δύο εκδόσεις κινητήρων, και τώρα γίνεται ακόμα πιο ακαταμάχητο με τις νέες τρέχουσες προσφορές:

Juke με κινητήρα βενζίνης - με τιμή που τώρα ξεκινάει από 20.900€

Juke Hybrid - με τιμή που τώρα ξεκινάει από 24.790€



Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ένα test drive μπορείτε να απευθυνθείτε στο δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Nissan