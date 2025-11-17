Μία εβδομάδα με το Nissan Qashqai 1,3T MHEV 158 PS X-Tronic 4WD

Όταν παρέλαβα το Nissan Qashqai 1.3T MHEV 158 PS X-Tronic 4WD, ήξερα ότι κρατούσα στα χέρια μου μια έκδοση με ξεχωριστό χαρακτήρα. Δεν ήταν απλώς άλλο ένα Qashqai, αλλά μια πρόταση που επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή την παράδοση των τετρακίνητων εκδόσεων του μοντέλου. Σε αυτό πρόσθεσε την ποιότητα κύλισης που πλέον περιμένεις από ένα SUV αυτής της κατηγορίας και ένα Mild (ελαφρό) υβριδικό σύστημα. Για μια ολόκληρη εβδομάδα, προσπάθησα να το ζήσω όπως θα έκανε ένας ιδιοκτήτης του: μέσα στην πόλη, σε ταξίδι, ακόμα και σε ελαφρές εκτός δρόμου διαδρομές, για να καταλάβω πραγματικά τι μπορεί να κάνει.

Τετρακίνηση (όχι όπως την ξέρεις)

Η τετρακίνηση δεν είναι μόνιμη, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες γενιές. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς και μόνο όταν χρειάζεται στέλνει ροπή και πίσω, για να διαχειριστεί σωστά την πρόσφυση. Αυτό που με εντυπωσίασε από την αρχή είναι ότι διαθέτει πέντε προγράμματα οδήγησης, με δύο από αυτά –Snow και Off-road– να είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα για αυτή την έκδοση και με έκανε να νοιώσω ότι έχω πραγματικά κάτι επιπλέον στη διάθεσή μου, κάτι που κάνει το αυτοκίνητο πιο ικανό σε δύσκολες συνθήκες.

Εμφάνιση που διατηρεί τα χαρακτηριστικά της... οικογένειας

Σχεδιαστικά το μοντέλο δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες ήπια υβριδικές εκδόσεις. Η ανανεωμένη μάσκα του ταιριάζει πολύ στο σύνολο, δείχνοντάς το πιο μοντέρνο και πιο premium.

Κάτω από αυτήν, ο γνώριμος 1.3 turbo κινητήρας με το ήπια υβριδικό σύστημα των 12V αποδίδει 158 ίππους. Συνδυάζεται με το αυτόματο X-Tronic, ένα κιβώτιο λογικής CVT, το οποίο λειτουργεί πολύ πιο ήσυχα από ό,τι περίμενα. Σπάνια ένιωσα την ενοχλητική αίσθηση και ήχο που πολλές φορές έχουν τέτοια κιβώτια. Αντίθετα, (ιδιαίτερα στο ταξίδι) ξεχνάς ότι αλλάζει ταχύτητες.

Ποιότητα κύλισης για βραβείο

Κάτι που με κέρδισε από την πρώτη διαδρομή σε ανοιχτό δρόμο ήταν η αίσθηση ησυχίας. Η Nissan έχει δουλέψει την ηχομόνωση, χρησιμοποιώντας παχύτερα εμπρός τζάμια και περισσότερο υλικό στα σημεία που χρειαζόταν. Μάλιστα ακόμη και σε ταχύτητες πάνω από τα 120 χλ/ώρα, το Qashqai ήταν τόσο αθόρυβο που μου θύμισε την αίσθηση του e-Power, της πλήρως υβριδικής εκδοχής. Ειλικρινά, είναι από τις καλύτερες συνολικά ποιότητες κύλισης που έχω συναντήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Εξοπλισμός μεγαλύτερης κατηγορίας

Ο εξοπλισμός, ειδικά στην έκδοση N-Connecta της δοκιμής, καλύπτει σχεδόν τα πάντα. Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η 3D πανοραμική κάμερα 360 μοιρών, στην οποία δεν βλέπεις απλώς από ψηλά. Μπορείς να δεις μπροστά από το καπό, πίσω, τις γωνίες, ακόμα και την πορεία των εμπρός τροχών, αν κινείσαι σε δύσβατο σημείο. Η προβολή γίνεται μέσω τεσσάρων καμερών, δίνοντας συνολικά οκτώ διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σε μια στιγμή, πέρασα από έναν στενό δρόμο (στο κέντρο) με παρκαρισμένα και από τις δύο πλευρές και δεν προβληματίστικα. Βέβαια η λειτουργεία αυτή είναι περισσότερο για Off Road μετακινήσεις και αποφυγή εμποδίων, αλλά εμένα με βοήθησε σε μικρή θέση πάρκινγκ στο... Κουκάκι.

Λειτουργικό εσωτερικό με χώρους

Ο ψηφιακός πίνακας και η μεγάλη κεντρική οθόνη των 12,3 ιντσών κάνουν την καμπίνα να δείχνει σύγχρονη. Η ασύρματη φόρτιση smartphone είναι εκεί, όπως και ο ambient φωτισμός. Το μοναδικό στοιχείο που μαρτυρά την τετρακίνητη φύση της συγκεκριμένης έκδοσης είναι ο πιεζοπεριστροφικός επιλογέας των οδηγητικών λειτουργιών, ακριβώς πίσω από τον επιλογέα του κιβωτίου. Οι χώροι είναι και εδώ από τα δυνατά χαρτιά του Qashqai. Προσφέρει άνετες θέσεις για τέσσερις επιβάτες, ακόμη και πέντε σε μικρότερες διαδρομές. Το πορτ-μπαγκάζ μειώνεται στα 479 λίτρα λόγω 4κίνησης, αλλά παραμένει πρακτικό με σωστό άνοιγμα και αξιοποιήσιμο σχήμα.

Δρόμο παίρνω δρόμο αφήνω

Στο δρόμο, ο συνδυασμός κινητήρα και κιβωτίου λειτουργεί πιο ευχάριστα απ’ όσο περίμενα (λόγω του ήπιου υβριδικού). Η ροπή των 270 Nm προσφέρει καλή απόκριση στις χαμηλές ταχύτητες, χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση, και αυτό κάνει το αυτοκίνητο εύχρηστο στην πόλη. Αν υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος αγοραστής, αυτό είναι η κατανάλωση. Με το βάρος αυξημένο κατά περίπου 110 κιλά σε σχέση με την προσθιοκίνητη έκδοση, η μέση τιμή που είδα ήταν περίπου 8,7 λίτρα/100 χλμ. Δεν είναι υπερβολική για τις δυνατότητές του, αλλά σίγουρα δεν είναι και λίγη.

Εκεί όμως που ένιωσα ότι πραγματικά έχει αξία η τετρακίνηση είναι σε ήπια εκτός δρόμου διαδρομή. Με απόσταση 18 εκατοστά από το έδαφος, το αυτοκίνητο πέρασε χωρίς άγχος από χωμάτινα εμπόδια και πέτρες προς μία σχεδόν άδεια παραλία. Το σύστημα 4WD αντιδρούσε ταχύτατα· σε περίπτωση ολίσθησης ενός τροχού, χρειάζεται μόλις 0,2 δευτερόλεπτα για να στείλει δύναμη πίσω. Το ένιωσα σε μια ανηφόρα με σαθρό έδαφος όπου πραγματικά δεν ζορίστηκε.

Στην πόλη, η ποιότητα κύλισης, η ευκολία του κιβωτίου και η καλή ορατότητα κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη. Θα ήθελα λίγο μικρότερο κύκλο στροφής, αλλά η κάμερα 360° σώζει την κατάσταση στο παρκάρισμα..

Συμπέρασμα

Το Nissan Qashqai 1.3T MHEV 4WD είναι μια πρόταση που δίνει ξανά νόημα στο οικογενειακό τετρακίνητο SUV. Δεν κυνηγά εντυπώσεις, αλλά τις κερδίζει με την ποιότητα, την ησυχία, την τεχνολογία και τις δυνατότητες εκτός δρόμου. Ναι, καίει παραπάνω και η εγγύηση θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, όμως για οικογένειες που αγαπούν τις εξορμήσεις και θέλουν ένα SUV που να νιώθουν ασφαλές και πολιτισμένο, είναι μια επιλογή που σίγουρα αξίζει προσοχής.

Υπέρ

• Υψηλή ποιότητα κύλισης και ηχομόνωσης

• Εξαιρετική τεχνολογία και 3D κάμερα 360°

• Premium αίσθηση εσωτερικού

• Πολύ καλή απόδοση και άνετο κιβώτιο X-Tronic

• Πολύ καλή τετρακίνηση

• Χώροι που παραμένουν λειτουργικοί για οικογένεια

Κατά

• Αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με το προσθιοκίνητο

• Τριετής εγγύηση που υστερεί του ανταγωνισμού

• Μεγαλύτερος κύκλος στροφής από όσο θα ήθελα