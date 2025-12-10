Η Επόμενη Εποχή στις «Έξυπνες» Δοκιμές Οχημάτων

Το Nissan Technical Centre Europe (NTCE) και η αμερικανική εταιρεία λογισμικού οχημάτων, Sonatus, ανακοίνωσαν τη νέα συνεργασία τους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης οχημάτων. Μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ταχύτερων, πιο «έξυπνων» και αποδοτικών διαδικασιών ανάπτυξης για τη μελλοντική γκάμα μοντέλων της Nissan.

Με τη χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου συλλογής δεδομένων, οι μηχανικοί του NTCE στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αξιοποιούν τα Sonatus Collector AI και Sonatus AI Technician, για την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και ιστορικών πληροφοριών. Συλλέγοντας στοιχεία από αισθητήρες, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και εργαλεία διάγνωσης, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει αυτόματα ανωμαλίες, πιθανές αστοχίες και λειτουργικές αποκλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί θα λαμβάνουν άμεσα αξιοποιήσιμες τεχνικές πληροφορίες και έγκαιρες ειδοποιήσεις, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρότι το εργαλείο βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, οι πρώτες δοκιμές στο NTCE δείχνουν ότι βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης προβλημάτων, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικά οχήματα δοκιμών και περιορίζοντας τον χρόνο αξιολόγησης από δύο εβδομάδες σε μόλις δύο ημέρες. Το επίτευγμα αυτό υποστηρίζει το παγκόσμιο σχέδιο ανάκαμψης της Nissan, RE:Nissan, το οποίο δίνει έμφαση στην καινοτομία, αξιοποιώντας ψηφιακές προσομοιώσεις, προηγμένες δοκιμές και «έξυπνα» δεδομένα για τη μείωση του συνολικού χρόνου ανάπτυξης των νέων μοντέλων.

Ο David Moss, Senior Vice President, Research and Development, Nissan AMIEO, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Sonatus αποτελεί ξεκάθαρη απόδειξη της δέσμευσής μας στην καινοτομία και την προσαρμοστικότητα. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης είναι σαφής: λειτουργεί ως εργαλείο για τους μηχανικούς μας και όχι ως αντικαταστάτης τους. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία τους με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, οι μηχανικοί θα μπορούν να διερευνούν και να ενεργούν άμεσα, διασφαλίζοντας ότι τα οχήματα θα φτάνουν στους πελάτες νωρίτερα, διατηρώντας τα υψηλά πρότυπα ποιότητας. Η συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε αναβαθμισμένη εμπειρία στους πελάτες μας και να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη αγορά.»

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα του προγράμματος δοκιμών της Nissan. Σε συνεργασία με τη Sonatus και άλλους τεχνολογικούς συνεργάτες, τα «έξυπνα» προγράμματα δοκιμών θα ενσωματωθούν στην ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων, όπως το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF και το JUKE.

Ο Alexandre Corjon, Senior Vice President και Technical Fellow της Sonatus, πρόσθεσε: «Η συνεργασία μας με το NTCE αντικατοπτρίζει τη κοινή μας δέσμευση σε ένα μέλλον καθοδηγούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη. Με τη δυνατότητα πιο έξυπνης συλλογής δεδομένων και την επιτάχυνση του κύκλου ανάπτυξης, η Sonatus επιτρέπει στους μηχανικούς να αναπτύσσουν πολύπλοκα συστήματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Το NTCE αποδεικνύει πώς η προοδευτική μηχανολογική προσέγγιση μπορεί να επαναπροσδιορίσει την ανάπτυξη νέων μοντέλων και να θέσει νέα πρότυπα καινοτομίας στην αυτοκινητοβιομηχανία.»