Το Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα είναι ένα «φεστιβάλ Τραμπ» - Αυτοπροσκλήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

«Το πνεύμα του διαλόγου» είναι το σύνθημα του 56ου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) που διεξάγεται και φέτος, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, στο Νταβός της Ελβετίας από τις 19 ως τις 23 Ιανουαρίου. Αν και τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται (ακόμη) στην επίσημη σελίδα των διοργανωτών, ο ελβετικός Tύπος θεωρεί δεδομένο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει το παρών φέτος στο ελβετικό θέρετρο, για πρώτη φορά μετά το 2020. Πέρσι συμμετείχε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος.



Επικαλούμενη πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους στη Βέρνη, αλλά και από το ίδιο το Φόρουμ, η οικονομική εφημερίδα Handelszeitung υποστηρίζει μάλιστα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος… αυτοπροσκλήθηκε στο Νταβός, δηλαδή απλώς ενημέρωσε τους διοργανωτές ότι θα έρθει, χωρίς εκείνοι να του έχουν απευθύνει ακόμη πρόσκληση.



Πάντως, σε ανακοίνωσή του στα τέλη του 2025 το ίδιο το Φόρουμ είχε διαψεύσει με διπλωματικό- αν και όχι κατηγορηματικό- τρόπο το σενάριο αυτό, λέγοντας ότι «κατά κανόνα προσκαλούνται οι ηγέτες των χωρών της ομάδας G20 και άλλων κρατών, σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο πρόεδρος Τραμπ».



Προ ημερών η επικεφαλής των «Πρασίνων» στην Ελβετία, Λίζα Ματσόνε, είχε ζητήσει να κυρηχθεί ο Τραμπ ανεπιθύμητος (persona non grata) λόγω της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα, αλλά κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο να συμβεί. Για «Φεστιβάλ Τραμπ» στο Νταβός κάνει λόγο το ελβετικό οικονομικό περιοδικό Bilanz.

Σκαραμούτσι εναντίον Τραμπ;



Θα έχει ενδιαφέρον, λοιπόν το «πνεύμα του διαλόγου» με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο συμπροεδρεύων του Φόρουμ και κληρονόμος της επιχειρηματικής δυναστείας Roche, Αντρέ Χόφμαν, έχει επικρίνει δημοσίως ως «διεφθαρμένο» τον Τραμπ.



Στο Νταβός αναμένονται όμως και πιο φανατικοί επικριτές του πλανητάρχη, όπως ο Άντονι Σκαραμούτσι, που είχε διατελέσει διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου επί... έντεκα ημέρες στην πρώτη θητεία Τραμπ, πριν απολυθεί με συνοπτικές διαδικασίες.



Έκτοτε ασχολείται με τη διαχείριση hedge funds, ενώ παράλληλα δεν χάνει ευκαιρία να επιτεθεί με δριμείς χαρακτηρισμούς στον Αμερικανό πρόεδρο. Για το φετινό Νταβός ο Σκαραμούτσι εξαγγέλλει μάλιστα δικό του live-podcast την ημέρα της ομιλίας Τραμπ.

Εύσημα από τον επιχειρηματικό κόσμο;

Oι Ελβετοί θα έκαναν το παν για να αποφύγουν μία δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ. Αν μη τι άλλο, διότι βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς. Τον Οκτώβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση της Βέρνης πέτυχε μία κατ' αρχήν συμφωνία για τη μείωση δασμών σε ελβετικές εξαγωγές από το 39% στο 15%.



Ωστόσο, η τελική συμφωνία δεν πρόκειται να υπογραφεί πριν από τα τέλη Μαρτίου. Στην παρούσα φάση θα ήταν χρήσιμη μία συνάντηση χωρίς απρόοπτα ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ελβετό ομόλογό του (και πρώην υπουργό Οικονομίας) Γκι Παρμελίν στο περιθώριο του Φόρουμ.



Επιπλέον, δεν λείπουν εκείνοι που βλέπουν με συμπάθεια ή έστω χωρίς αρνητική διάθεση τη διακυβέρνηση Τραμπ. Όπως τονίζει το οικονομικό περιοδικό BILANZ, «η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ είναι πρωτοφανής για τον δυτικό κόσμο, ο Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί μία πολιτική φιλική για την οικονομία, ο κύκλος μείωσης των επιτοκίων μόλις ξεκίνησε και το μέλλον της τεχνολογίας καθορίζεται στις ΗΠΑ».



Η παρουσία του Αμερικανού Λάρι Φινκ στο προεδρείο του WEF διευκολύνει την προσέγγιση με αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους ή ακόμη και με τον ίδιο τον Τραμπ, με τον οποίο λέγεται ότι ο Φινκ διατηρεί τακτική επικοινωνία.

«Ωσεί παρών» ο Κλάους Σβαμπ

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ: Θα είναι η πρώτη διοργάνωση χωρίς τον περίφημο Κλάους Σβαμπ, τον ιδρυτή και επί δεκαετίες επικεφαλής του Φόρουμ, τον «μεγάλο γεφυροποιό», όπως τον αποκαλούν στην Ελβετία.



Τον περασμένο Μάιο ο Σβαμπ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατάχρηση πόρων, αλλά και για και ανοχή σε κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης και φυλετικών διακρίσεων ή διακρίσεων λόγω εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε να διενεργήσει ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα για τα «κακώς κείμενα» στο WEF απάλλαξε τον Κλάους Σβαμπ από κάθε ευθύνη. Ο ίδιος έχει καταθέσει μήνυση για τις καταγγελίες εις βάρος του. Τους τελευταίους μήνες ελβετικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι οι κατηγορίες ίσως ήταν προσχηματικές και υποκινούμενες από πρόσωπα που ήθελαν να απομακρύνουν τον 88χρονο Σβαμπ από την προεδρία του Φόρουμ.

Τώρα ο εμπνευστής του WEF επανέρχεται στην ενεργό δράση, ιδρύοντας έναν νέο οργανισμό, την Ακαδημία Σβαμπ (Schwab Academy) και γράφοντας ένα ακόμη βιβλίο για την εποχή της ψηφιακής μετάβασης, με τον εύγλωττο τίτλο «Thriving and Leading in the Intelligent Age». Παραδέχεται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τον βοήθησε στη συγγραφή του βιβλίου, ενώ είναι πιο ενεργός από ποτέ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορέσει άραγε η Schwab Academy να ανταγωνιστεί επάξια το WEF; Ο χρόνος θα δείξει...

Πηγή: Deutsche Welle