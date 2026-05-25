To ΠΑΣΟΚ «διαβάζει» τα χρώματα και το όνομα του κόμματος του Τσίπρα

Η «φαντασία στην εξουσία», δεν ήταν απλά το σύνθημα μιας συνόδου της Βουλής των Εφήβων πριν περίπου 25 χρόνια. Ήταν και παραμένει ένα διαρκές ζητούμενο στην πολιτική διαδικασία ειδικά τώρα που οι νέοι επιλέγουν την.. ενημέρωση των λίγων δευτερολέπτων στα social media.

Με αφορμή την ίδρυση αύριο του νέου κόμματος (με παλιό αρχηγό) από τον Αλέξη Τσίπρα και με επίκεντρο τα σενάρια για το όνομά του, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι τουλάχιστον από φαντασία ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάσχει.

Μπορεί να επιφυλάσσει κάποια έκπληξη στις καθυστερήσεις, αλλά ως τώρα οι συζητήσεις, σύμφωνα με όσα διαπιστώνουν στην Χαριλάου Τρικούπη, περιστρέφονται σε ονομασίες και έννοιες που έχει χρησιμοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του.

Αν ας πούμε το πει «Πυξίδα», είναι ο τίτλος του βιβλίου του Κώστα Λαλιώτη. Αν στην ονομασία περιλαμβάνεται ο όρος «κυβερνώσα Αριστερά», είναι ο τίτλος του βιβλίου του Κώστα Σκανδαλίδη.



Όσο για τα χρώματα που διάλεξε, μπλε και κόκκινο, τα φοράει ο συμπαθέστατος Πανιώνιος, αλλά πρωταθλήματα δεν παίρνει.



Υπάρχει ένα τραγούδι της Μαριάντας Πιερίδη που λέει «Βάλε Φαντασία». Μάλλον αυτό αφιερώνουν οι ΠΑΣΟΚοι στον πρώην πρωθυπουργό.

