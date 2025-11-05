«Το πρώτο δώρο μου σε ηλικία 16 ετών ήταν μια Beretta»

Έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στην Κρήτη - όχι συνεχόμενα - γυρίζοντας όλους τους νομούς της και δεκάδες χωριά γνωστά και άγνωστα, με το χέρι στην καρδιά θα σας γράψω πως τίποτα δεν πρόκειται να γίνει με το θέμα της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στο νησί. Και τις βεντέτες και τους νεκρούς από μπαλωθιές και τα τροχαία κτλ. Αυτό και τίποτα άλλο.

Μοιραία το θέμα της τραγωδίας στα Βορίζια λαμβάνει πολιτικές διαστάσεις από τη στιγμή που το κεντρικό κράτος, η διοίκηση που λέμε, κάποια στιγμή πρέπει να παρέμβει για το τώρα τουλάχιστον μέχρι το επόμενο επεισόδιο σε κάποιο άλλο χωριό.

Άκουσα με προσοχή τις δυο συνεντεύξεις που παραχώρησαν χθες οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη (Παραπολιτικά FM) και Δικαιοσύνης (Real FM) και άκρη δεν έβγαλα ως προς το εάν τελικά χρειάζεται κάποια επιπλέον νομοθετική παρέμβαση για τα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη - και όχι μόνον.

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης: Χαλαρή η νομοθεσία για τα όπλα, χαλαρές και οι αποφάσεις τις δικαιοσύνης πχ για τις μπαλωθιές.

Γιώργος Φλωρίδης: Το νομικό οπλοστάσιο είναι επαρκές, δεν βλέπω κενό στα διαπραττόμενα εγκλήματα και στις τιμωρίες που προβλέπονται.

Μακάρι να ήταν τόσο απλή η περίπτωση της Κρήτης που με έναν επιπλέον νόμο να έμπαινε τάξη στο νησί.

Όπως είπε και ο Γιώργος Βουλγαράκης που θήτευσε στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης - τότε - και είχε αναλάβει μεγάλη πρωτοβουλία για την οπλοκατοχή στην Κρήτη, «το πρώτο δώρο που πήρα σε ηλικία 16 ετών ήταν μια Beretta...». Αυτό απαντά σε όλες τις ανησυχίες μας εάν τελικά χρειάζεται ή όχι αυστηροποίηση της νομοθεσίας κτλ.



