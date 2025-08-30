Το review bombing έφτασε στη Νάξο: Η ψηφιακή «μάχη» μετά το επεισόδιο με Ισραηλινούς σε ταβέρνα

Η έντονη πολιτική και κοινωνική πόλωση που επικρατεί διεθνώς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Γάζα, έφτασε μέχρι την Ελλάδα και τα νησιά της. Το πρόσφατο περιστατικό σε μια ταβέρνα της Νάξου, όπου μια οικογένεια Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο καταγγέλλει ότι εκδιώχθηκε λόγω του θρησκεύματός της, έχει προκαλέσει «κύμα» αντιδράσεων που ξεπερνά τα όρια της τοπικής κοινωνίας.

Το περιστατικό στη ταβέρνα στη Νάξο και η επακόλουθη «ψηφιακή επίθεση» με τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των αξιολογήσεων της ταβέρνας δείχνουν πώς οι παγκόσμιες πολιτικές εντάσεις μπορούν να διαχυθούν στην καθημερινότητα και να επηρεάσουν ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο διαδίκτυο, μετατρέποντας μια πλατφόρμα αξιολόγησης σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Το περιστατικό και οι δύο εκδοχές

Η Daily Mail έφερε στο φως της δημοσιότητας το περιστατικό, μετά από καταγγελίες μιας παρέας Βρετανών τουριστών, Εβραίων στο θρήσκευμα. Η παρέα αυτή σύμφωνα με όσα οι ίδιοι κατήγγειλαν επισκέφθηκαν την ταβέρνα και ήρθαν σε αντιπαράθεση με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης. Η πλευρά των τουριστών, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στη Daily Mail, υποστηρίζει ότι εκδιώχθηκε με φραστικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς όπως «Σιωνιστές», επειδή είχαν ενοχληθεί από αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης που υπήρχαν στον χώρο.

Από την πλευρά της, η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας υποστηρίζει ότι το επεισόδιο προκλήθηκε από την απόπειρα των τουριστών να σκίσουν ένα από τα αυτοκόλλητα. Αυτή η πράξη θεωρήθηκε προσβολή στον χώρο τους και οδήγησε στην αντίδραση της ιδιοκτήτριας. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι ιδιοκτήτες δηλώνουν ότι «δεν δέχονται προσβολές ούτε επιθετικότητα μέσα στο κατάστημά τους».

Η «μάχη» στο Google Maps και το φαινόμενο του review bombing

Το περιστατικό, ανεξάρτητα από το ποια εκδοχή είναι η ακριβέστερη, μεταφέρθηκε άμεσα στο ψηφιακό πεδίο, με τις πλατφόρμες αξιολόγησης να γίνονται το «πεδίο μάχης». Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, η σελίδα του καταστήματος στο Google Maps δέχθηκε έναν καταιγισμό κριτικών, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως «review bombing».

Το review bombing είναι η μαζική δημοσίευση αρνητικών ή θετικών κριτικών, όχι με βάση την πραγματική εμπειρία του χρήστη, αλλά με σκοπό να επηρεαστεί η συνολική βαθμολογία μιας επιχείρησης.

Αν ανατρέξει κανείς στις κριτικές της ταβέρνας το τελευταίο 24ωρο και τις συγκρίνει τόσο αριθμητικά όσο και στο ύφος του περιεχομένου με αυτές των προηγούμενων ημερών θα διαπιστώσει ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση του ρυθμού. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, ο αριθμός των αξιολογήσεων εκτοξεύτηκε, με κριτικές που αναρτώνται κάθε λίγες ώρες, κάτι που δεν παρατηρούνταν τις προηγούμενες ημέρες.

Ταυτόχρονα το περιεχόμενο των πιο πρόσφατων κριτικών είναι σαφώς πολωμένο.

Οι αξιολογήσεις βρίσκονται στα δυο άκρα. Από τη μια αυτές με 5 αστέρια, που υποστηρίζουν την ιδιοκτήτρια, αναφερόμενες στις «αξίες» της και στην «ηθική» της στάση, και σε αυτές με 1 αστέρι, που την κατηγορούν για ρατσισμό και αντισημιτισμό. Ελάχιστες από αυτές τις κριτικές επικεντρώνονται στην ποιότητα του φαγητού ή της εξυπηρέτησης.

Πολλοί από τους χρήστες που έγραψαν κριτικές έχουν ελάχιστες ή καθόλου άλλες αξιολογήσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενεργοποιήθηκαν συγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό.