Νάξος: Στην «αντεπίθεση» οι ιδιοκτήτες της «Αξιώτισσας» - «Θα εξαντλήσουμε κάθε νομική δυνατότητα»

Νομική οδό επιλέγουν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο, μετά το επεισόδιο με τουρίστες με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που βρίσκονταν κολλημένα στο μαγαζί. Μέσω του δικηγόρου τους, Κώστα Παπαδάκη, διαμηνύουν ότι θα εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να τελειώσει το κύμα συκοφαντιών και απειλών που δέχονται, τονίζοντας ότι αυτές συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Συγκεκριμένα ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης στην επίσημη ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «υπόκοσμο του διαδικτύου» που επιχειρεί την κατασυκοφάντηση των ιδιοκτητών της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο.

Ο κ. Παπαδάκης κατηγορεί επίσης τους υπουργούς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για «ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις» που συνιστούν «παράβαση καθήκοντος» με σκοπό τον εκφοβισμό των ιδιοκτητών της ταβέρνας.

Δηλώνει δε αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε δικονομικό μέσο για να σταματήσουν οι «επιθέσεις» αυτές και να απομονωθούν οι συκοφάντες.

Η ανακοίνωση του δικηγόρου των ιδιοκτητών της ταβέρνας «Αξιώτισσα»

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο μου ανέθεσαν σήμερα τη νομική τους εκπροσώπηση απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους.

Η εκστρατεία αυτή κορυφώθηκε χθες με την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει εναντίον τους για… παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν είναι η μοναδική δήλωση Υπουργού προς αυτήν την κατεύθυνση.

Αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες.

Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών.

Ενεργώντας στα πλαίσια της παραπάνω εντολής:

Δεν θα εναντιωθούμε νομικά στις κριτικές που κρίνουμε καλόπιστες ακόμα και αν διαφωνούμε στο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν στηρίζονται σε ψέματα.

Δεν θα ασχοληθούμε ακόμα με τον υπόκοσμο του διαδικτύου, εκείνους όλους που με ψεύτικές αρνητικές αξιολογήσεις, απειλές, ύβρεις και συκοφαντίες εξαπολύουν επιθέσεις από ψευδώνυμα προφίλ με τον ανοχή των παρόχων. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρουν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Προς το παρόν απευθυνόμαστε στην κ. Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου και την προσκαλούμε να κατεβάσει το συντομότερο τόσο η ίδια και όσοι την έχουν αναπαράγει την καθ’ ομολογίαν της μονταρισμένη (=ψευδή) φωτογραφία που εικονίζει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε κτίριο άσχετο με εκείνο που λειτουργεί, στην πρόσοψη του οποίου εικονίζεται ένας αγκυλωτός σταυρός και η λέξη ναζί.

Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πλατφόρμες του διαδικτύου που αναρτούν και δημοσιεύουν αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου, που τελείται από την ίδια, ενώ η απόδοση της ιδιότητας του ναζιστή και μάλιστα εν γνώσει του ψεύδους αποτελεί βαρύτατη προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίζονται χρόνια ενάντια σε κάθε μορφή φασιστικής βίας.

Ακόμα, καταστήματα με αγκυλωτούς σταυρούς δεν επέτρεψε ο ελληνικός λαός πουθενά μετά το 1944. Και η διαφήμιση των ναζιστικών συμβόλων από την παραπάνω ανάρτηση στο βωμό της εμπάθειάς της προκαλεί την ιστορία του και παρέχει προβολή στους νοσταλγούς των ναζί σε μια περίοδο που και η ναζιστική βία δεν παραιτείται από προσπάθειες επανεμφάνισης στην ελληνική κοινωνία και η δίκη της Χρυσής Αυγής στον δεύτερο βαθμό βρίσκεται σε εξέλιξη.



Απευθυνόμαστε και στους Υπουργούς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που όχι για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν τη δίωξη με τον αντιρατσιστικό νόμο, όπως είχαν κάνει προ μηνός με τους διαδηλωτές της Ρόδου. Πρόκειται για παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες από πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα άλλου φορέα συνταγματικά διακριτής εξουσίας και συνιστούν οι ίδιες τέλεση παράβασης καθήκοντος, άσχετα αν για τη δίωξή τους απαιτείται όπως είναι γνωστό η διαδικασία του άρθρου 86 Σ που εξαρτάται από τη δική τους πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται προφανώς και για άτυπες παρεμβάσεις και εκπομπές μηνυμάτων στη διοίκηση. Αλλά ο εκφοβισμός που επιχειρούν δεν θα περάσει.



Πέραν αυτού η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη τις υποδείξεις τους για «να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων» και σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω μετά από δικά μας αιτήματα. Και όσοι την προκαλούν θα την αντιμετωπίσουν.

Χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες.

Οι δικηγόροι του αγώνα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή.

Kώστας Παπαδάκης