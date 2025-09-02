Νάξος: Χειμαρρώδης ανάρτηση - απάντηση σε Μαρινάκη - Γεωργιάδη από τον ιδιοκτήτη της «Αξιώτισσας»

Με μια νέα χειμαρρώδη ανάρτηση στο Facebook ο ιδιοκτήτης της «Αξιώτισσας» στη Νάξο όπου εκτυλίχθηκε το επεισόδιο με τους τουρίστες για ένα αυτοκόλλητο υπέρ της Παλαιστίνης- δίνει τη δική του απάντηση στο τι πραγματικά συνέβη και σχολιάζει τα όσα είπε για το συμβάν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη νέα της ανάρτηση η ιδιοκτησία της ταβέρνας αρχικά επισημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο ήταν Βρετανοί Εβραίοι και όχι Ισραηλινοί κι ότι η γυναίκα που έσκισε το αυτοκόλλητο είναι «μέλος του Ισραηλινού οργανισμού στρατηγικού σχεδιασμού ELNET που εκπονεί πολεμικά σχέδια στο Ισραήλ και προωθεί τη στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας - Ισραήλ».

Παράλληλα, επαναλαμβάνουν ότι το επεισόδιο το ξεκίνησαν εκείνοι και ότι ουδέποτε ερωτήθηκαν για το θρήσκευμα ή την εθνικότητά τους.

«Πέραν του αυτονόητου δικαιώματος να μην ανεχόμαστε προσβλητικές συμπεριφορές, φθορές και τραμπουκισμούς στον χώρο μας, καθώς επίσης και κλοπή -αφού θέλανε να φύγουν χωρίς να πληρώσουν αυτά που είχαν καταναλώσει-, κάθε μαγαζί είναι ιδιωτικός χώρος με δημόσια πρόσβαση. Τους κανόνες της εξυπηρέτησης του κοινού τους θέτει ο μαγαζάτορας. Αν δεν αρέσει στο κοινό η εξυπηρέτηση ας μην ξαναπάει εκεί. Τέλος».

Οι δηλώσεις Μαρινάκη - Γεωργιάδη

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε το επεισόδιο που σημειώθηκε στη Νάξο και καταδίκασε την πράξη αυτή ως αντισημιτική. Παράλληλα τόνισε πως υπάρχει επιλεκτική ευαισθησία, καθώς, η ίδια αντιμετώπιση δεν υπάρχει προς τους Τούρκους τουρίστες στη χώρα μας παρά την συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου.

Κάθε χρόνο χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Παντού τους υποδέχονται οι μαγαζάτορες και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικο φιλικά. Και πολύ καλά κάνουν. Άριστα. Όμως ξέρετε το Κράτος τους η Τουρκία κατέχει παράνομα από το 1974 το 40% της… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 30, 2025

Από την άλλη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε σχετικά με το περιστατικό: «Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενία, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Φαντάζομαι θυμάστε ποιοι το έκαναν αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε.

Η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει χθες αν θεωρήσει ότι αυτό εμπίπτει σε κάποιο αδίκημα. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας και αλλού στον κόσμο.