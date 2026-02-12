«Το σκέφτομαι αν θα είμαι υποψήφια στις επόμενες εκλογές»

Η Ντόρα Μπακογιάνη- εν μέσω διαφόρων σεναρίων για τα πολιτικά σχέδια του Κώστα Μπακογιάννη - μίλησε για τα δικά της πολιτικά σχέδια χωρίς να αποκλείει τίποτα.

«Εγώ είμαι βουλευτής Χανίων, ο στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τη θητεία μου με επιτυχία και όταν θα την εκπληρώσω, θα σας πω. Δεν μπορώ να σας το πω. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, δεν εξαρτάται από μένα. Το σκέφτομαι, αλλά εξαρτάται και από το κόμμα μου. Δεν είμαι μοναχικός καβαλάρης. Εξαρτάται και από τις αποφάσεις της παράταξης και από κει και πέρα θα το δούμε. Την πολιτική μετά βεβαιότητας δεν πρόκειται να την αφήσω, τώρα αν κοινοβουλευτικά έφτασε η ώρα ολοκλήρωσης του κύκλου, θα το δούμε» είπε στον ΣΚΑΪ.

Οπότε η τελευταία αποστροφή της διαβάζεται «έτσι», διαβάζεται και «αλλιώς».