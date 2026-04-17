«Το σόι σου»: Οι Χαμπέοι γίνονται viral

Μία χορογραφία με μπανάνες γίνεται η αφορμή για να αποφασίσει η Μπέλα να γίνει vlogger influencer. Όταν όμως όλες οι προσπάθειες της αποτυγχάνουν, η Μπέλα θα βάλει στο παιχνίδι τη Χαρούλα με την αλάνθαστη μαγειρική της και τα μυστικά της γιαγιάς της.

Ξεσπά ανταγωνισμός

Αυτό που κανείς δεν περιμένει είναι ότι η Χαρούλα θα αρχίσει να έχει χιλιάδες ακόλουθους, με αποτέλεσμα να θέλει να ανεβάζει συνέχεια βίντεο, να παραμελεί το σπίτι και να κάνει τον Χαμπέα να τρέμει από ζήλια.

Κι ενώ όλοι προσπαθούν να βρουν τρόπο να τη μαζέψουν, ο Χαμπέας αποφασίζει να βάλει τα μεγάλα μέσα. Θα γίνει κι αυτός ο πιο viral χασάπης του διαδικτύου και οι θαυμάστριες θα λιώνουν γι’ αυτόν… Ή μήπως όχι; Δείτε τη συνέχεια στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» (ALPHA, 21.00).